Fran Alcoy: “En el fútbol gana el que menos se equivoca”

Si algo enfada a Fran Alcoy son los partidos en los que el Polideportivo El Ejido hace muchas cosas para lograr la victoria y sin embargo acaba perdiendo por errores propios, y eso justamente fue, a juicio del entrenador celeste, lo que sucedió el domingo en el Álvarez Claro de Melilla, donde el cuadro local fue mucho más efectivo a la hora de aprovechar los fallos de su rival, pese a que fueron los ejidenses quienes gozaron de un mayor control del partido y de las mejores ocasiones de gol.

“Nuestra primera parte fue bastante buena, mandamos con el balón, jugamos mucho en el campo contrario y generamos bastantes situaciones claras de gol, pero nos equivocamos gravemente en el gol del Melilla. En la segunda también dominamos, pero ya no tanto, porque a ellos el 1-0 les reforzó mucho y a raíz del segundo ya no fue tan claro. En el fútbol no gana siempre el que mejor juega o el que más genera, gana el que menos se equivoca”, explica el preparador, visiblemente molesto por un resbalón que nuevamente mete a su equipo en problemas, con siete partidos por delante para acabar la liga.

"Si concedes esos dos goles, sobre todo el primero, lo normal es que pierdas"

“Nosotros jugamos un partido en el que tuvimos balón, jugamos en campo contrario, atacamos y contraatacamos bien... pero nos equivocamos y nos hicieron dos goles. Dos goles que no puedes encajar, y si además fallamos ocasiones, pues pierdes el partido”, añade el míster.

“Si concedes esos dos goles, sobre todo el primero, lo normal es que pierdas”, recalca, en relación a la acción del 1-0, una contra ejecutada tras un saque de esquina del POli y que los celestes no pararon a tiempo. “Hacía tiempo que no sacábamos a relucir esa faceta. El fútbol es hacer muchas cosas simples, encadenarlas y hacerlas bien, es tan fácil como haber hecho una falta en esa jugada, no correr cuarenta metros hacia atrás todos”. En cuanto al segundo gol, cree que sucedió “algo similar”. Sobre el juego celeste, “el equipo me gustó en un campo en malas condiciones, tuvimos balón, llegadas por dentro y por fuera, tiros... pero nos equivocamos y lo pagamos. Hemos ganado partidos en los que generamos menos cosas, pero si te equivocas, estás muerto”.

Alcoy apostilla que “a estas alturas da igual que juegues bien o que juegues mal, lo que hay que hacer es ganar el partido y eso es lo que hizo el Melilla, y lo comenté antes del partido, cuando hacemos las cosas bien y encadenamos resultados positivos, siempre nos ocurre algo. Si hubiéramos ganado el partido habríamos dejado al Melilla en una situación complicada y con el gol average ganado”.