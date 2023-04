El Almería B quiere creer en el milagro

Costaba creer que el Almería B iba a llegar vivo a la última jornada, manteniéndose con opciones de disputar el play off de ascenso a Segunda RFEF. No lo tenían fácil los rojiblancos, puesto que tenían que ganar y empatar sendos pinchazos del Atlético Malagueño y del Huétor Vega, lo cual parecía muy complicado que se dieran ambos a la vez. Pero tanto malagueños como granadinos acabaron empatando este pasado domingo para que los de Óscar Fernández continúen creyendo en el milagro.

Sin embargo, el conjunto indálico sigue sin depender de sí mismo para hacerse con la quinta plaza en esta última jornada en la quinta categoría del fútbol español, esa que pretenden abandonar de una vez. Los rojiblancos necesitan volver a ganar, en este caso a El Palo, y que tanto el Atlético Malagueño como el Huétor Vega vuelvan a pinchar. Los primeros visitan al Maracena, mientras que los segundos reciben al Torreperogil

Por su parte, el Pulpileño selló este pasado su presencia en el play off, aunque no sin sufrimiento. Los rojinegros lograron remontar en el último minuto en su visita al Alcantarilla, que con la derrota certificó su descenso, gracias a un gol de Gabri. Ahora los pupilos de Juanjo Asensio buscarán subir una posición en la tabla en la última fecha del campeonato. Para ello tienen que ganar a El Palmar y que el Racing Murcia no lo haga en su visita a La Unión, si bien también le valdría con empatar si pierden los murcianos al tenerle ganado el gol average.