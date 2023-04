Pulpileño y Almería B, la cara y la cruz

Tan solo dos jornadas restan para concluir la temporada regular en Tercera RFEF tanto en el grupo IX, en el que milita el Almería B, como en el XIII, en el que lo hace el Atlético Pulpileño. Ambos llegan a este final del campeonato con el objetivo de disputar el play off de ascenso a Segunda RFEF, aunque en situaciones bastante dispares. Mientras que los rojinegros lo tienen a mano, los rojiblancos ven como su presencia está bastante complicada. La cara y la cruz de los representantes provinciales en la categoría.

Los Juanjo Asensio difícilmente podrían llegar mejor a este final liguero, ocupando la quinta plaza. Después de sus tres victorias consecutivas, los rojinegros podrían certificar su billete para el play off este mismo domingo. Para ello a los levantinos les basta con ganar al Alcantarilla, antepenúltimo y que está luchando por la permanencia. Pero también podrían hacerlo incluso pinchando, para lo que necesitarían que la Unión Molinense no gane en su visita al colista y ya descendido Bullense.

Por su parte, el conjunto dirigido por Óscar Fernández no dependen de sí mismos para poder disputar el play off. Los almerienses llegan a esta recta final de temporada en la séptima posición, estando a tres puntos de la quinta plaza ocupada por el Atlético Malagueño al que le tienen ganado el gol average. Por si no fuera suficiente, el filial también está a tres unidades del Huétor Vega, sexto clasificado, con el que tienen perdida la diferencia particular.

De esta manera, los rojiblancos necesitan vencer sus dos partidos y esperar que tanto malagueños como hueteños se dejen al menos tres y cuatro puntos respectivamente. Pero ni siquiera tendrán fácil hacer pleno en estas dos últimas jornadas, puesto que reciben este domingo (12:00 horas) al Torre del Mar, cuarto clasificado, y la próxima semana visitarán a El Palo, tercer clasificado.