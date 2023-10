El Almería femenino claudica en su fortín ante el Fuensalida (1-3)

Todo lo bueno tarde o temprano acaba llegando a su fin. Si no que se lo digan al Almería femenino que este sábado cayó por primera vez en su fortín del Estadio de La Juventud, donde hasta ahora habían ganado todos sus partidos, ante el Fuensalida. Una derrota que deja tocadas a las rojiblancas, que venían de caer una vez más a domicilio, en esta ocasión en la visita al Murcia. De esta manera, el conjunto que dirige Pedro López está cada vez más necesitado de lograr ese primer triunfo del curso fuera de casa.

Las rojiblancas recibían a uno de los equipos de la zona baja de la tabla, pero no pudieron hacer valer su condición de favoritas. Para el encuentro el técnico del conjunto rojiblanco recuperaba a su capitana Jessi, quien partió de inicio, siendo otra de las novedades en el once la entrada de Tejedor. Las cosas no empezaron bien para las unionistas, teniendo que dejar su puesto Rocío Molina antes de que comenzara el encuentro y su lugar lo ocupó Mireya.

Las almerienses gozaron de la primera oportunidad de la contienda cuando tan solo se habían disputado los primeros cinco minutos, pero Fátima después de regatear a la guardameta se quedó sin ángulo suficiente para inaugurar el marcador. Un cuarto de hora más tarde la futbolista natural de Lubrín probó fortuna con una vaselina desde fuera del área, si bien la portera del conjunto toledana detuvo con la mano fuera de su área para evitar el gol y vio la cartulina amarilla. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Apenas dos minutos después las visitantes consiguieron ponerse en ventaja con un tanto de Serena Capello.

Un duro palo del que las rojiblancas lograron reponerse antes de poner rumbo a vestuarios. Tan solo restaban seis minutos para el descanso cuando Fátima igualó el partido, siendo la más pilla en una jugada embarullada para con una volea batir a Yolanda. Pero las almerienses no consiguieron terminar el primer tiempo con este resultado. A falta de dos minutos para el final de la primera parte el Fuensalida volvió a ponerse por delante en el electrónico gracias al tanto de Nuria Rodríguez.

A las rojiblancas les tocaba remontar a la vuelta de vestuarios si querían que su campo siguiera siendo un fortín. Pero no estaba siendo la tarde de las almerienses. A los cinco minutos de la reanudación Hajar amplió distancias para las visitantes. El conjunto de Pedro López estaba atravesando su peor momento de la temporada como local. Trató de solventar la situación dando entrada a Paqui y Marisa, aunque el segundo se le resistía al equipo indálico.

Superada la hora de juego a punto estuvo de reducir distancias la malagueña Lorena con un disparo lejano, pero este se marchó fuera rozando la madera. Las almerienses lo continuaron intentando, pero no era su tarde. Derrota que hace daño ante el Fuensalida, que comienza a salir de la zona baja de la tabla en este grupo IV de la Tercera RFEF Femenina, para poner fin a la racha que las rojiblancas llevaban en casa. La próxima jornada el Almería femenino tendrá que visitar al Levante C, otro de los equipos de la zona baja y que viene de perder frente al Murcia. Por su parte, las toledanas recibirán al Albacete B.