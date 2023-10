El Almería femenino, con un cruel destino, sigue mostrando dos caras (2-1)

Si el Almería femenino está firmando un gran comienzo de curso como local en el Estadio de La Juventud, fuera de casa es todo lo contrario. Las rojiblancas cayeron en su visita al Real Murcia en un encuentro en el que se les escapó un punto en la recta final, en la que una pena máxima transformada por Ana Aráez les privó de estrenar puntuación a domicilio. Todo en un encuentro en el que el conjunto que dirige Pedro López consiguió adelantarse en el marcador justo antes de pasar por vestuarios con un gol de Cristina Navarro, quien batió a la guardameta pimentonera con un disparo de treinta metros.

El técnico almeriense viajaba hasta tierras murcianas con una baja sensible como es la de su capitana Jessi, quien este mismo domingo se proclamaba campeona del Mundialito de Fútbol Playa con la selección española femenina. De esta forma, Pedro López tuvo que realizar variaciones en su once con respecto al que goleó la semana anterior al Alicante. Pero el de la futbolista natural de Águilas no fue el único movimiento que realizó, dejando en el banquillo a Tejedor y Marina para dar entrada a Conchita, Ángela Moreno y Paqui.

No empezaron del todo bien las rojiblancas, teniendo que evitar el primero Carmen Belmonte con una gran estirada cuando apenas se habían disputado los primeros siete minutos. También sobrepasado el primer cuarto de hora una futbolista evitó que las locales se pusieran por delante salvándola sobre la linea de gol. La guardameta de Antas estaba siendo la gran protagonista en las filas almerienses, parando incluso un penalti que acabó tocando en la madera en el primer tiempo para mantener a su equipo con vida. La acción impulsó al conjunto indálico, que antes de pasar por vestuarios logró adelantarse en el marcador. La centrocampista Cristina Navarro batió a la guardameta murciana con un gran gol en un disparo desde 30 metros para poner en ventaja a las unionistas.

El duelo estaba donde querían las almerienses, pero su técnico realizó un doble cambio a la conclusión del descanso para dar mayor mordiente con la entrada en el terreno de juego de Eva Ortiz y Marisa. Pero las cosas no comenzaron bien en el segundo tiempo para las rojiblancas, que vieron como la local Vega igualaba la contienda con una falta al borde del área que colocó pegada al poste. Duro varapalo cuando parecía que podía ser el día en el que las indálicas consiguieran su primer triunfo a domicilio.

Peor pero se le pondrían en la recta final del encuentro disputado en Murcia cuando las pimentoneras iban a disfrutar de una pena máxima. El choque se iba a decidir desde los once metros y ahí no falló Ana Aráez para dejar los tres puntos en casa. Una derrota con la que las almerienses bajan posiciones en la clasificación, su rival las supera en la tabla y se mantienen a cuatro puntos del liderato gracias a que el Pozuelo cayó en su visita al Levante.