El Almería femenino quiere que a la tercera sea la vencida a domicilio

Un Almería femenino de dos caras se está viendo en este inicio de temporada, donde los resultados están siendo diametralmente opuestos en el Estadio de La Juventud y fuera de casa. Si ante su gente las indálicas llevan pleno de puntos, cuando actúan como visitantes todavía no han estrenado su casillero de puntos. Es por ello que las rojiblancas tienen un importante reto este domingo (17:00 horas) cuando visiten al Murcia con el objetivo de conseguir su primera victoria a domicilio después de los tropiezos sufridos en sus salidas a Madrid. De esta manera, el conjunto que dirige Pedro López, quien podrá sentarse de nuevo tras cumplir sus dos encuentros de sanción, quiere que a la tercera sea la vencida.

Pero las almerienses no lo tendrán nada fácil, enfrentándose a su inmediato perseguidor, del que tan solo les separa un punto. Las pimentoneras vienen de caer derrotadas en su visita al Pozuelo, así como de empatar en la jornada anterior frente al Madrid CFF C, de manera que no pueden permitirse fallar mucho más esta temporada. Así, en el Municipal José Barnes se verán las caras dos equipos vecinos que pretenden luchar por el ascenso a Segunda RFEF, categoría que perdieron el pasado curso las rojiblancas.

Además, el técnico del conjunto almeriense cuenta con una sensible baja como es la de su capitana Jessi, quien una vez más ha recibido la llamada de la selección española de fútbol playa y se encuentra disputando en Ayamonte (Huelva) el Mundialito que dio comienzo este pasado viernes con remontada del conjunto que dirige Christian Méndez y que concluirá este domingo. Asimismo, este será un partido especial para una de las jugadoras del equipo murciano como es el caso de la centrocampista almeriense Ana Carrascosa, quien por primera vez se enfrentará al que fuera su equipo después de su salida la pasada temporada.