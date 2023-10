Al Almería femenino se le resiste la victoria fuera de casa (3-2)

Al Almería femenino se le está enquistando la primera victoria del curso a domicilio. Si las rojiblancas llevan pleno de puntos en el Emilio Campra, lejos de casa la situación es diametralmente opuesta con cero puntos cosechados. Y eso que el conjunto indálico no estuvo tan lejos de conseguir el primer triunfo a domicilio en su salida a tierras madrileñas para medirse al Pozuelo. Las unionistas por momentos llegaron a ir por delante en el marcador después de remontar el tanto inicial de Laura Barbero, pero la suerte no estuvo de su cara.

El técnico almeriense Pedro López, quien tuvo que cumplir el primero de los dos partidos de sanción que le cayeron tras su expulsión ante el Mislata, recuperaba a Rocío Molina tras su sanción por doble amarilla que le hizo perderse la pasada jornada. También pudo contar con su capitana Jessi, quien no estuvo a su disposición en los últimos partidos al encontrarse disputando la Women's Euro Beach Soccer League con la selección española de fútbol playa y salió campeona de la competición. Ambas salieron de la partida, mientras no estaba también por sanción la malagueña Carla Aguilar, quien recientemente recibió la llamada de la selección española sub-17.

Las cosas difícilmente pudieron empezar peor para las rojiblancas, quienes vieron como con tan solo cuatro minutos disputados su rival se adelantaba en el marcador. Laura Barbero puso el primero, pero las almerienses no querían volver a hincar rodilla. De esta manera, Fátima de cabeza logró igualar la contienda al cuarto de hora en tierras madrileñas. Con las tablas en el marcador se llegó al descanso en Pozuelo de Alarcón entre dos equipos de la zona alta de la tabla.

Todo se decidiría en la segunda parte. Y esta por momentos no iría del todo mal para las almerienses, Jessi de vaselina consiguió poner en ventaja por primera vez en el partido a las rojiblancas. Sin embargo lo peor estaba por venir. Apenas tres minutos le duró la alegría al conjunto dirigido por Pedro López. Un gol en propia puerta de Conchi permitía que las madrileñas igualaran el encuentro. El punto podía no ser del todo malo, pero seis minutos más tarde la local Sara Velarde remontaba el duelo. Una derrota de las que duelen y que prolongan la dinámica negativa lejos de Almería, donde este curso no fallan, y las rojiblancas ven como el liderato se le escapa a cuatro puntos. La próxima jornada vuelta al Emilio Campra para medirse al Alicante.