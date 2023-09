El Almería femenino quiere estrenarse a domicilio

El Almería femenino afronta este domingo el reto de conseguir su primera victoria a domicilio del curso cuando visite tierras madrileñas para medirse desde las 16:30 horas al Pozuelo. Después de conseguir la pasada semana tres nuevos puntos en el Estadio de La Juventud Emilio Campra ante el entonces líder Mislata, las rojiblancas quieren estrenarse lejos de casa. Además, lo hace después de que su jugadora Carla Aguilar recibiera la llamada de la selección española sub-17, convirtiéndose en la primera futbolista en la historia del club que recibe la llamada del combinado nacional.

No obstante, la futbolista malagueña que este verano llegó al conjunto indálico procedente de las categorías inferiores del Málaga no estará disponible al tener que cumplir su segundo y último partido de sanción tras ser expulsada en la derrota ante el Madrid CFF C cuando se encontraba en el banquillo. Mientras, Pedro López, quien no estará este domingo en el banco al ser expulsado con roja directa en el último encuentro de las rojiblancas, si podrá contar con la lateral Rocío Molina, quien regresa después de cumplir su partido de sanción por la doble amonestación que recibió en la anterior salida de las almerienses. Asimismo, también regresa su capitana Jessi después de perderse los dos últimos duelos al encontrarse con la selección española de fútbol playa con la que logró proclamarse campeona de la Women's Euro Beach Soccer League.

El conjunto unionista tiene como claro objetivo lograr el ascenso a Segunda RFEF, categoría perdida el pasado curso, por lo que prácticamente no cuenta con margen de fallo al subir tan solo el campeón de cada grupo en esta Tercera RFEF. Por su parte, su rival se encuentra justo en una posición por encima del Almería femenino, ocupando la tercera plaza, con dos victorias y un empate. Así, no será un encuentro fácil para las rojiblancas que quieren lograr su primer triunfo a domicilio.