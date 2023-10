El Almería femenino quiere estrenarse de una vez a domicilio

No está siendo una buena temporada del Almería femenino a domicilio, donde todavía no han sumado ni siquiera un punto. Si las rojiblancas hasta la pasada jornada solo conocían la victoria en casa, cayendo derrotadas frente al Fuensalida, este domingo (16:00 horas) visitan al Levante C con el objetivo de estrenarse por fin fuera de casa. El conjunto que dirige Pedro López es consciente de la importancia del choque para no descolgarse de la pelea por el ascenso.

Las almerienses, que vienen de sufrir dos derrotas consecutivas por primera vez en la presente temporada, están a cinco puntos del líder Mislata y no quieren que las valencianas se les escapen. No obstante, las indálicas tienen a siete equipos por delante suya en la clasificación, por lo que el objetivo de regresar a Segunda RFEF no será ni mucho menos fácil. Además, el partido de este domingo se presenta propicio para que las rojiblancas logren su primer triunfo a domicilio, puesto que las granotas son uno de los equipos que están en puestos de descenso.

No obstante, el segundo filial del Levante superó al Pozuelo, uno de los equipos de la zona alta de la tabla, en su último encuentro disputado en casa, por lo que el conjunto unionista no se fía lo más mínimo de su rival. Además, tan solo dos puntos separan a ambos equipos, por lo que una nueva derrota podría hacer que las almerienses se metieran en complicaciones cayendo a la zona baja de la tabla. Por su parte, las granotas necesitan los tres puntos para salir de los puestos de descenso en este grupo IV de Tercera RFEF.