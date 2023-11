El Almería femenino vuelve a vencer con la goleada al Alhama B (4-0)

De brillante forma se reencontró con la victoria el Almería femenino, que goleó en casa al Alhama B. Hasta cuatro tantos anotaron las rojiblancas este sábado, todos ellos en la segunda parte, para volver a hacer fuertes como locales. Un doblete de la malagueña Lorena, los cuales llegaron en apenas cinco minutos, y los tantos de Tejedor y la debutante Jacqueline, que disfrutó de sus primeros minutos con el primer tiempo, sirvieron para dejar los tres puntos en el Estadio de La Juventud.

Las rojiblancas regresaban a la competición después del parón de la pasada semana y lo hacían regresando a casa. El conjunto indálico volvían a su feudo con el objetivo de reencontrarse con la victoria después de sus dos últimas derrotas, la última de ellas en la visita al Dinamo de Guadalajara. Las almerienses recibían a uno de los equipos de la zona baja como el Alhama B, antepenúltimo clasificado, pero no se podían fiar después de que en los últimos encuentros, más allá del triunfo en la visita al Levante C, no le estén saliendo los resultados.

El primer aviso lo dieron las rojiblancas, quienes la tuvieron a los cinco minutos en una falta esquinada que botó Lucía, pero el remate de cabeza de Lorena se marchó por encima del larguero. Pero las murcianas no tardaron en responder con un disparo desde la frontal de Laura que detuvo Carmen Belmonte en dos tiempos. Minutos más tarde probaron fortuna las almerienses con una lanzamiento de falta de larga distancia de Priscilla que se fue demasiado alto.

Acto seguido la tuvieron las visitantes en un contraataque en el que Clara se plantó solo ante la guardameta tras irse en carrera, pero cruzó demasiado su tiro. Apenas un par de minutos más tarde la tuvo una vez más el Alhama B, en esta ocasión con un disparo desde la frontal de la once que repelió Belmonte. No obstante, las almerienses también iban a poner a prueba a la guardameta visitante. En el 18' la tuvieron las rojiblancas con un centro demasiado cruzado de Alejandra que se perdió por línea de fondo.

Pero antes de la media hora de juego iba a volver a avisar el conjunto indálico, pero la guardameta sacó la mano para evitar el tanto de Alejandra. La siguiente fue para Jessi, pero su disparo de larga distancia se perdió por línea de fondo. También lo intentarían las murcianas cuando a falta de poco más de seis minutos para el intermedio Clara se plantó sola ante Belmonte, pero se frenó y a Lucía le dio tiempo a llegar para robarle el balón. Sin goles ambos equipos ponían rumbo a vestuarios en un primero tiempo en el que hubo intercambio de golpes.

Doblete de Lorena

El conjunto indálico salió más enchufado en el segundo tiempo que su rival. Apenas se llevaban unos minutos desde la reanudación cuando Cristina Navarro la tuvo en una falta desde la frontal que se marchó fuera. Pero más tarde avisarían las visitantes, teniendo que meter la mano Carmen Belmonte para evitar el disparo rival a placer. Minutos después tuvo que intervenir la guardameta visitante en un centro de Jessi.

No obstante, superada la hora de juego la malagueña Lorena logró adelantar a las almerienses. Una combinación entre Jessi y Fátima lo remató la centrocampista para poner en ventaja a las rojiblancas. Tan de dulce estaba la malagueña que cinco minutos después hizo el segundo, firmando doblete, en un saque de esquina botado por Cristina Navarro y que después de un rechace le cayó en sus botas y no perdonó mandándola al fondo de las mallas.

La centrocampista rojiblanca minutos después la volvió a tener en un saque de esquina, pero su disparo se marchó demasiado alto. Prácticamente en el mismo minuto la tuvieron de nuevo las almerienses, avisando Cristina Navarro con un tiro de larga distancia que la guardameta mandó a saque de esquina. Las locales estaban gozando de ocasiones hasta casi sin querer, de forma que el tercero estuvo a punto de llegar en un balón que se le escurrió a la meta.

No se conformaban con el resultado las almerienses, que en la recta final tuvieron dos ocasiones en las botas de Paqui. En la primera su disparo se marchó por encima del larguero mientras que en la segundo su tiro se perdió por línea de fondo. Y el tercero acabaría llegando en el último minuto cuando Tejedor mandó el balón al fondo de las mallas en una acción que contó con la participación de Jessi y Paqui. Las murcianas tuvieron una gran ocasión para reducir distancias en el descuento.

El partido estaba ya más que sentenciado, pero las almerienses incluso vieron como una defensa sacó el balón sobre la línea para evitar el cuarto. Sin embargo, este acabaría llegando en la última jugada del encuentro cuando la debutante Jacqueline batió a la guardameta rival. Los tres puntos acabaron quedándose en casa y las rojiblancas se reencontraron con la victoria después de sus dos últimas derrotas consecutivas y tras haber fallado en sus dos últimos encuentros en el Estadio de La Juventud Emilio Campra.