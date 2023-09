El Almería juvenil pincha en el Pomedio ante el Séneca (1-1)

El Almería juvenil de Zeus Carmona no pudo conseguir su tercer triunfo consecutivo, quedándose sin hacer pleno de puntos en el Francisco Pomedio. Los rojiblancos tan solo pudieron empatar en casa ante el Séneca, que sigue sin conocer la derrota, en un encuentro en el que fueron capaces de adelantarse en el marcador con un gol de Migue en la primera mitad. Pero el visitante Javi Neil tan solo unos minutos más tarde logró igualar el partido.

El conjunto rojiblanco regresaba a Huércal de Almería con la intención de firmar un nuevo triunfo que le permitiera seguir escalando posiciones en la clasificación. Zeus Carmona apostó por un once continuista, realizando tan solo dos cambios con respecto a la alineación que puso en liza en el sufrido triunfo en la visita el 26 de Febrero. El técnico que este verano se hizo cargo del equipo después de que Alberto Lasarte se hizo con las riendas del filial introdujo a Juanjo Linares, uno de los jugadores que permanece de aquella histórica pasada temporada, y Migue.

No empezó del todo mal el partido para los almerienses, quienes lograron adelantarse en el marcador justo antes de llegar al primer cuarto de hora cuando Migue perforó las mallas de la portería cordobesa. Pero poco le duraría la alegría a los rojiblancos, que veían como el Séneca igualaba el encuentro tan solo once minutos más tarde. Con el empate a uno en el marcador el colegiado decretaba el final del primer tiempo.

Tocaba luchar por el tercer triunfo del curso en la segunda parte. Sin embargo, el resultado no variaría ya, concluyendo el encuentro con reparte de puntos. Un empate que permite a los rojiblancos seguir invictos como locales y permanecer por delante de su rival, pero que no les deja del todo satisfechos al ver como no pudieron sumar un nuevo triunfo. La próxima jornada a los almerienses les tocará visitar al Granada y al Séneca recibir al Sevilla.