La almeriense Alejandra Gálvez sube a la cima del mundo

Alejandra Gálvez rompe todas las excusas de quienes alegan no tener tiempo para realizar deporte. Más allá de la hora de rigor para mantener la condición almeriense, la responsable de la Unidad de Endoscopias en Torrecárdenas logró el pasado domingo un récord del mundo en 800 metros lisos en categoría máster F45. La almeriense paró el cronómetro en 2:12:99, superando los 2:14:38 que tenía la estadounidense Alisa Harvey. Realmente no es el mejor tiempo (por apenas unas centésimas) de Alejandra Gálvez, que consiguió hacer 2:12:17 (y récord de España máster F40), pero el de ahora le vale para escribir su nombre con letras de oro entre las mejores del mundo.

Lo logró a sus 45 primaveras en la pista cubierta de Antequera en uno de los muchos controles que realizan durante la temporada. "Es difícil mejorar o mantener las marcas a mi edad. Por ahora me están saliendo cada vez mejor. Podía esperarlo, pero no tan pronto. Quizás más adelante, con entrenamientos más específicos; ahora estoy con entrenamientos más de carga", cuenta a este diario justo antes de uno de los entrenamientos. La médica especialista en aparato digestivo entrena una media de cinco días a la semana dependiendo de la época del año, en torno a una hora de medio cada sesión, que se puede alargar hasta las dos horas".

Madre de tres hijas (catorce, once y seis años), cuenta el secreto de dónde saca tanto tiempo para entrenar duro. "Me da la vida porque me quito de otras muchas cosas. Por ejemplo, no voy a tomar café. Cada uno prioriza lo que quiere. Aprovecho el tiempo en el que mis hijas están en actividades deportivas. A lo mejor quito momentos de leer o ir al cine", explica. Aunque de lo que no se quita tiempo es de escribir regularmente en su blog. "Eso es un reto. Me lo propongo hacer en 20 minutos. Abro el ordenador y tiene que estar en 20 minutos o menos. No le puedo dedicar mucho tiempo. Vuelco ideas que tengo apuntadas o algo que me ha ocurrido ese día, lo primero que me ha pasado en la cabeza", comenta quitándose importancia a pesar de que sus textos tienen una calidad notable.

En el penúltimo, reflexiones sobre el récord mundial, reflexiona sobre la disciplina, "la que te lleva a hacer las cosas cuando no te apetece, incluso cuando falla tu fuerza de voluntad". Es esa disciplina la que le ayuda a ser constante en la pista del Anexo del Power Horse Stadium. "Ahora mismo no tengo hora exacta para ir a entrenar, me adapto a las circunstancias. El entrenamiento para mí es primordial, pero está supeditado al resto de las cosas. Lo primordial en mi vida ahora es mi trabajo y familia. El atletismo es una afición", dice al respecto. En la misma entrada escribe "el récord del mundo F45 llegó casi sin proponérmelo, supongo que es una unión de talento oculto, disciplina, y poco desgaste por mi largo descanso atlético". Tópicos al margen, Alejandra Gálvez reconoce ese talento oculto. "Empecé a hacer atletismo cuando era niña y ya destacaba. Hice récords de España en combinada. Me gustaba media distancia, 800 y 1.500 metros, y tenía esa espina. Sabía que con poco conseguía bastante porque en mi época universitaria ya estaba entre las mejores de España. Pero era discontinua porque me dedicaba a la carrera. Sabía que algo de talento tiene que haber porque si no es imposible lograr esas marcas".

Después de lograr el récord mundial, ahora espera batir el registro nacional en 1.500 metros en su categoría en el próximo fin de semana, cuando se celebrará el Meeting de Antequera en el mismo escenario. Volverá a correr con una de sus palabras preferidas: ilusión. "No tengo una carrera deportiva por delante, tengo ilusión por lo que hago. Disfruto más al no haber ningún tipo de presión. Tengo mi trabajo y mi vida resuelta, esto lo hago por gusto", explica un par de semanas después de ganar la San Silvestre de la capital. Lo curioso es que la segunda fémina en cruzar la meta fue Daniela Sierra, su hija, de apenas catorce años.