El almeriense Javi Vertiz deja el Cacereño

Durante su etapa en el conjunto rojiblanco disputó ochenta partidos, siendo su debut el 7 de enero de 2018 en la visita al Vélez en la que se impusieron los unionistas cuando todavía pertenecía al juvenil indálico. Todos ellos fueron en la antigua Tercera División o en Tercera RFEF , categoría esta última en la que estuvo a punto de lograr el ascenso, pero a las órdenes de Óscar Fernández no pudieron superar al Utebo en la última eliminatoria del play off de ascenso a Segunda RFEF . Asimismo, también fue citado por el primer equipo para un partido de Copa del Rey frente al Tamaraceite en la temporada 2019-20.

Desde entonces el almeriense no ha vuelto a jugar a las órdenes de Julio Cobos , quedándose sin debutar con los extremeños en Segunda RFEF . Es por ello, ante la escasez de oportunidades, que el lateral diestro solicitó a la entidad concluir con antelación la vinculación que unía a ambos, tal como ha informado el club de Cáceres a través de sus redes sociales. Por su parte, el Cacereño , que el pasado curso disputó el play off de ascenso a Primera RFEF , despidió el año este pasado domingo después de superar por la mínima al líder Illescas, lo que le valió para salir de puestos de descenso.

Carta despedida

Cómo empezar a escribir algo que no pensabas tener que hacer tan pronto. Quiero dar las gracias a toda la gente de Cáceres que me hizo sentir como si estuviera en casa, a mis compañeros por ayudarme en estos meses tan complicados para mí. Me da pena tener que marcharme en estas condiciones, pero en la vida suelen ocurrir cosas que uno no tenía pensado, ojalá todo hubiera podido ser diferente. Creo que la entrega y el trabajo nunca se me han podido cuestionar, por lo que me voy con la conciencia tranquila.

Adiós y buena suerte.