Los almerienses se abonan a las jornadas para olvidar

No está siendo una buena temporada para los representes almerienses en la División de Honor, los cuales apenas están teniendo alegrías en el presente curso. Los tres volvieron a caer derrotados una vez más, en esta ocasión en la fecha que servía para despedir el 2023 y la penúltima de la primera vuelta del campeonato. El Cantoria perdió en Los Olivos frente al San Pedro en su partido adelantado al 6 de diciembre, mientras el Huércal lo hizo en su visita al Churriana de la Vega y el Berja en casa ante el Iliturgi 2016.

Aunque los tres almerienses cayeron derrotados, una de las principales notas negativas la protagonizó el Huércal. Los de Bajo Andarax regresaron una vez más a puestos de descenso tras ser goleados por tres a cero en su desplazamiento a tierras granadinas para medirse al Churriana de la Vega, que también ascendió a División de Honor el pasado curso. Los verdiblancos por poco no llegaron al descanso sin que se moviera el marcador, adelantándose los locales en el último minuto de la primera parte y ya en el segundo tiempo acabaron llegando los otros dos.

Por su parte, el Berja sigue sin levantar cabeza y su descenso a Primera Andaluza comienza a estar cada vez más cerca. Los virgitanos, que venía de sumar un punto en Casabermeja con el que cortaron su racha de derrotas, volvieron a perder. En esta ocasión los aurinegros cayeron uno a tres en el Salva Sevilla frente al jienense Iliturgi 2016, otro de los equipos que se encuentra en la zona roja de la tabla. Los aurinegros encadenan ya once jornadas sin conocer la victoria.

Mientras, el Cantoria también perdió en esta última fecha del año. Pero los del Valle del Almanzora no jugaron este pasado sábado, puesto que adelantaron su encuentro al 6 de diciembre en la que no hubo jornada en División de Honor. Los almerienses cayeron por la mínima en Los Olivos frente al San Pedro, segundo clasificado, y por poco no están en puestos de descenso. Tan solo un punto les separa de las últimas cuatro plazas.

La competición ya no regresará hasta el fin de semana del 14 de enero, cuando se disputará la última jornada de la primera vuelta en División de Honor. Y lo hará con derbi almeriense, puesto que el Huércal y el Cantoria se verán las caras en el Francisco Pomedio para arrancar el nuevo año a nivel deportivo. Mientras, el Berja tendrá que visitar tierras malagueñas para medirse al Alhaurino, uno de los equipos de la zona alta de la tabla y que ocupa la quinta posición, en el Miguel Fijones.