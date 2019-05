Sin almerienses en la categoría de bronce

De las 42 ediciones que se han disputado de la Segunda División B desde que se fundó dicha competición, solamente en 16 de ellas no participó ningún equipo almeriense, algo que podría volver a ocurrir la próxima campaña 2019-2020 tras confirmarse los descensos de la Unión Deportiva Almería B, hace varias semanas, y del Club Deportivo El Ejido, este pasado domingo. Rojiblancos y celestes volverán a verse las caras en Tercera en un próximo curso en el que solamente el Atlético Pulpileño, que está a un punto del play off de ascenso, a falta de una jornada, podría evitar que la categoría de bronce volviese a quedar huérfana de conjuntos de la provincia de Almería, algo que no ocurría desde la 2007-2008, hace ya más de una década.

La categoría de bronce llegó a tener hasta tres representantes de Almería durante cinco temporadas (1993-1994, 1994-1995, 2000-2001, 2010-2011 y 2011-2012)

El acento almeriense siempre ha tenido un peso importante en la tercera división jerárquica del fútbol español. De hecho, en la campaña 1977-1978, cuando se fundó esta competición, la Agrupación Deportiva Almería se hizo con el cetro liguero en el Grupo II, aunque hubo que esperar hasta la 1986-1987, cuando pasó de ser de dos grupos a ser de cuatro, para ver nuevamente a un representante de la provincia jugar en bronce. Fue el Poli Almería, club que ha participado a lo largo de su historia durante 10 temporadas en la 2ªB. En cuanto a número de campañas siendo de bronce, le sigue el desaparecido Poli deportivo Ejido (9), que llegó a la competición en la 1991-1992, varios años antes de que, por primera vez, se diese la circunstancia de que coincidieran más de un equipo de Almería en Segunda B. Almería CF, Macael y Poli Ejido compartieron tabla en la 1993-1994, dándose en cuatro temporadas más (1994-1995, 2000-2001, 2010-2011 y 2011-2012) esta situación de acumular hasta tres conjuntos almerienses en esta liga de estatus semiprofesional por la que han pasado hasta la fecha nueve nombres distintos de representantes de la provincia de Almería.

A Poli Almería y Poli Ejido le siguen, en cuanto a número de cursos disputados en esta Segunda B, UD Almería B (7), Almería CF (5), Roquetas (4), Mármol Macael (3), Club Deportivo El Ejido (3) , AD Almería (1) y UD Almería (1). Como es evidente, en cuanto a clubes, la UDA sería la entidad de la provincia que más años ha acumulado históricamente en la categoría de bronce si se contabilizan bajo el mismo club las participaciones de AD Almería, Almería CF, UD Almería y UD Almería B, teniendo, en ese caso, un total de 14.