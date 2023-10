Las alternativas ofensivas del Almería ante la lesión de Luis Suárez

Llorar la mala suerte que tuvo Luis Suárez ante el Granada, donde pasó de firmar el primer triplete de su carrera a lesionarse de gravedad, no le va a servir a la UD Almería para remontar en la tabla clasificatoria. No queda otra que mirar al frente y ver qué alternativas maneja la plantilla para cubrir la sensible pérdida del ariete cafetero, que justo cuando parecía haber afinado la puntería tendrá que estar mínimo tres meses alejado de los terrenos de juego.

Mientras el club se aclara en si merece la pena o no cubrir la ficha vacante contratando a otro '9' en el mercado de jugadores libres, lo cierto es que las opciones que ofrece el presente plantel son variadas (caso distinto es que den resultado). En primer lugar está Ibrahima Koné. Sus escasas apariciones no invitan al optimismo hasta la fecha por su perfil de tanque de área, pero la entidad lo firmó para cubrir la baja de su compatriota malí El Bilal Touré abonando 7'5 millones al Lorient y tiene ante sí la oportunidad de justificar tamaño desembolso.

En condiciones normales el ariete africano debe ser quien ocupe el hueco de referencia ofensiva este viernes en San Mamés ante el Athletic Club, pero Alberto Lasarte tiene otras posibilidades. La rescisión de Dyego Sousa para marcharse al Alcorcón, donde está goleando de la mano de Fran Fernández, dejó en el rol de terceros delanteros centros a la pareja formada por Marciano Sanca y Marko Milovanovic, ambos con ficha del filial pero dinámica de primer equipo.

El técnico jiennense conoce particularmente bien el potencial del bisau-guineano, a quien tuvo a sus órdenes algunos partidos de la temporada pasada con el conjunto juvenil de División de Honor que fue finalista de la Copa del Rey ante el Real Madrid, con actuación destacada del propio Marciano. En los bolos de pretemporada también mostró de lo que es capaz hasta caer lesionado, por lo que no es descartable que, si no es de inicio, pudiera tener minutos en Bilbao a lo largo del encuentro.

A Marezi le dio Vicente Moreno algún minuto residual y al serbio continúa viéndosele bastante verde, quizá esté solo para desatascar un partido que vaya cuesta arriba buscando balones aéreos en los minutos finales aprovechando su gran envergadura y poco más.

Pero más allá de los habituales perfiles de '9' puro están otros jugadores que han demostrado poder desenvolverse en dicha demarcación con plenas garantías. Son los casos de Largie Ramazani o Lázaro Vinicius. El belga ya jugó como referencia bajo la batuta de Rubi y, si bien su puesto natural es como segundo punta para aprovechar sus dotes de asistente o desequilibrando por banda, como solución de urgencia es potable.

Del mismo modo el brasileño Lázaro, desaparecido en combate tras verse como titular en la primera jornada ante el Rayo, demostró en la recta final del curso pasado, cuando El Bilal cayó lesionado, que puede ver portería con bastante facilidad. Sería cuestión de recuperarlo para la causa. De igual modo Arribas es a día de hoy el pichichi del equipo con cuatro dianas y Baptistao, ahora lesionado, podría ocupar dicha demarcación en caso de necesidad.

La decisión temporal sobre en quién confiar la tomará Lasarte este viernes, pero la definitiva está en manos del nuevo técnico que se haga cargo del equipo a partir de la visita a Montilivi prevista para el domingo 22, con el parón por los compromisos de selecciones para trabajar su plan táctico y conocer bien al plantel.