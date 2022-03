"El ambiente de este año en el Moisés Ruiz no lo he visto nunca"

No es un indiscutible en los sextetos de Manolo Berenguel, pero tampoco lo necesita para aportar todo lo que tiene a su equipo. Lo hace desde el banquillo animando, desde la cancha cuando le toca situarse junto a la red, en cada entrenamiento exigiéndose y exigiendo al resto de compañeros. Andrés Portero sabe que ésa es la actitud de un meritorio que desea que su futuro sea verde y pueda levantar muchos títulos, como el que empiezan a disputar en su play off este fin de semana.

Terminada la liga regular, con la COVID a un lado (toquemos madera) ¿cómo se encuentran de cara al comienzo del play off?

Hasta el parón de Navidad, no tuvimos ningún problema con respecto al COVID, pero a la vuelta de las vacaciones sí que hemos tenido diferentes contratiempos. Es la situación de las dos últimas temporadas de todos los equipos. Bueno, ya está pasada, lo hemos solventado de la mejor manera posible y ahora estamos totalmente centrados en el play off. El partido del sábado ante Boiro es muy importante para nosotros, queremos hacer un gran partido y traernos el primer punto de allí. La plantilla está plenamente centrada, retomando el gran nivel competitivo que mostramos en la primera vuelta y con ilusión de conseguir cosas grandes.

Unicaja es mejor que Boiro, debe de pasar de ronda.

Sobre el papel y la clasificación se ha demostrado que hemos quedado más arriba, pero esto es deporte y los play off son un mundo aparte de la competición regular. No hay lugar para el tropiezo, hay que ganar dos partidos y lo bueno es que tenemos el factor cancha a nuestro favor. Estamos totalmente centrados en el partido de ida de este fin de semana.

Está siendo una temporada de rachas para Unicaja Almería

Hemos tenido momentos muy buenos y otros no tan buenos, posiblemente han influido mucho los parones por la COVID-19. En la Copa, por ejemplo, empezamos con un nivel bajo, nos repusimos en cuartos y pasamos, en semifinales hicimos un partidazo y es cierto que la final no fue nuestro mejor día, no nos salieron las cosas como queríamos. Luego vino Melilla al Moisés Ruiz, jugamos a nuestro nivel y le ganamos. Sí, se puede hablar de una temporada de rachas, pero hay circunstancias que propician eso.

¿Qué le dice Manolo Berenguel a sus jugadores?

Manolo es muy buen motivador. Tiene muchas conversaciones con nosotros, nos está continuamente transmitiendo que jugando a nuestro nivel y haciendo las cosas como en la primera vuelta, podemos ser campeones. Tanto el cuerpo técnico como la plantilla estamos muy unidos, muy motivados.

Andrés supongo que no necesita una motivación extra

Desde el día que me llamó Unicaja Almería estoy motivado. Estoy feliz por estar aquí, me siento un privilegiado por jugar en mi casa, en el club de mi vida, ante mis amigos y mi familia. Conseguir un título con Unicaja es un sueño que tengo desde que era pequeño e iba al pabellón a ver los partidos, a ver jugar a mis ídolos. Estoy deseando que esto empiece ya.

¿Cómo ha sido su temporada?

Hasta que llegó mi compañero de posición Igor [Jovanovic] estuve prácticamente llevando al equipo yo solo en pretemporada, con la ayuda del fisio, Juanjo Soriano. Desde entonces, ayudando a la plantilla en todo lo que he podido, entregándome a tope en cada partido y en cada entrenamiento. Sobre todo, soy feliz de poder jugar en mi casa.

¿Qué le pedimos a la afición?

Lo primero es darle las gracias, lo que estoy viviendo este año en el Moisés Ruiz no lo he vivido nunca, con ninguna de las aficiones de los equipos con los que he estado. Están viniendo a todos los partidos, sea el horario que sea, el día que sea. Nos ayudan, nos apoyan, nos escriben, viajaron con nosotros a la Copa... Al final de los partidos se está convirtiendo en tradición que haya en la pista unos minutos de aplausos y apoyos mutuos entre afición y jugadores. Son uno más, les pedimos que sigan así porque nos ayudan mucho más de lo que la gente se cree.

Ibiza desciende, Teruel, Unicaja o Guaguas no son favoritos, Melilla viene como campeón de Copa... ¡Qué cambio más drástico pero competitivo ha dado el voley español!

Está siendo una de las ligas más igualadas de los últimos años. Está habiendo muchos cambios de clubes que estaban arriba y ahora bajan o pelean por salvarse y viceversa. Esto hace este deporte más atractivo para aficiones y jugadores. La Superliga vuelve a ser igualada, competida. El voleibol vuelve a crecer y cada vez es más interesante la competición. Nosotros somos regulares años tras año, siempre estamos arriba. Es muy difícil estar cada temporada ahí, luchando por conseguir títulos y eso también habla muy buen de nuestro club.