Otro ascenso a Primera ante el Leganés: Cludemi Almería

Tuvo que ser ante el Leganés. Precisamente ante el Leganés, como la Unión Deportiva Almería. Pero en este caso, los pepineros se jugaban no descender en el Moisés Ruiz, mientras que los rojiblancos se llevaron el gato al agua y regresan a Primera División, que es la segunda categoría nacional del baloncesto en silla de ruedas. Parece que las historias de los ascensos de UDA y Cludemi van de la mano, puesto que en 2013 también lo consiguieron ambos, en este caso a División de Honor los de la canasta.

La Primera División es un objetivo cumplido después de una temporada maravillosa de Cludemi, sólo empañada por un partido en Puertollano que trae cola. Los rojiblancos hicieron una liga regular sublime, con ocho victorias en otros tantos partidos; en la liguilla de ascenso vencieron también a Puertollano, Bahía de Cádiz y Hospitalet de Vinaroz, lo que les llevó a jugar la final a cuatro por el ascenso en tierras castellano-manchegas.

Hasta ese momento, once sobre once. La victoria doce se logró ante Calviá en las semifinales, que situaba a los de José Antonio Segura a una de alcanzar la Primera División. E iba a ser precisamente ante el anfitrión, Puertollano, al que ya le habían ganado previamente. Sin embargo, a las bajas se unieron situaciones dudosas, denunciadas por Cludemi, que finalmente no se tuvieron en cuenta. "Estamos molestos. Veo los vídeos y es claro que hay una alineación indebida, que reclamo, pero me dicen que con los cambios normativos ya no es tal. ¡Pero es que jugamos con las normas de la pasada temporada", se queja el presidente almeriense. Primera derrota de la temporada y a jugarse un puesto en la segunda categoría ¿ante quién? Pues sí, ante el Leganés.

José Antonio Segura, presidente "Leganés es un equipazo, pero nos conjuramos y salimos a por todas. Vi al equipo convencido de que iba a lograrlo".

Los madrileños eran los favoritos, pero Cludemi sacó su mejor baloncesto. "Hay que darle mucha importancia a cómo se produjo finalmente el ascenso, puesto que tuvimos que ganar a un equipo de superior categoría. Son un equipazo, pero nos conjuramos para salir a por todas, veía al equipo convencido de que podía lograrlo", afirma Segura. Así fue. El conjunto almeriense cogió una buena renta inicial, que llegó hasta los 20 puntos, y la fue administrando para el 62-51 final.

El Moisés Ruiz fue una fiesta. "Fueron muchas emociones, nos lo merecíamos después de la buena temporada y de cómo perdimos el año anterior la promoción ante Sevilla", dice que su presidente, que también ha hecho varias canastas importantes, puesto que es uno más de la plantilla: "La alegría al ser presidente-jugador es mayor, pero también es verdad que la responsabilidad es más grande. Me tomo muy a pecho mi trabajo, más de una noche me he quedado sin dormir dándole vueltas a la cabeza por algún problema en el equipo".

Por delante, un verano de mucho trabajo, muchas negociaciones y muchas llamadas a las puertas para que las empresas presten su apoyo al equipo. "En Almería estamos pocos jugadores y somos veteranos, por lo que tendremos que hacer fichajes aunque dinero hay poco. Lo que le pido al tejido empresarial almeriense, además de algún apoyo económico, es que nos ofrezcan puestos de trabajo para los jugadores que traigamos de fuera. En estas categorías, se valora mucho la estabilidad laboral", indica sabiamente para finalizar el presidente de Cludemi Almería, entre reunión y reunión federativa.