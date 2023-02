Autocrítico Cabello: "El único responsable de esta derrota es el entrenador"

El técnico del conjunto celeste se mostró más autocrítico que nunca tras la derrota del pasado sábado ante el Recreativo Granada, uno de los equipos más en forma de esta Segunda RFEF, con la que el Poli El Ejido desaprovechó la oportunidad de salir de los puestos de descenso. El técnico celeste se echó toda la culpa del tropiezo ante el filial nazarí, asegurando que "el único responsable que hay es el entrenador, David Cabello se llama la persona que ha tirado el partido".

Después del severo varapalo ejidense en esta última jornada, David Cabello no tuvo miramientos a la hora de analizar el partido disputado en la Ciudad Deportiva del Granada CF. "Es un partido en el que lo que transmití no lo supimos llevar a cabo y, al final, soy el máximo responsable", fueron las palabras del entrenador celeste cuando prácticamente su intervención no había hecho más que comenzar. De esta forma, no quiso cargar contra sus jugadores, reconociendo que "los responsables no son ni Caio, ni Héctor, que los sustituimos al descanso".

Continuando con la lectura del encuentro, Cabello afirmó que "el equipo no estuvo en la primera parte a la altura de lo que venía ofreciendo y demostrando. Sobre todo por los desajustes". En esa línea, el preparador del conjunto del Poniente manifestó que "para competir en este deporte, sobre todo a nivel defensivo tuvo que ajustar mucho". Distinta fue la segunda mitad, en la que declaró que "en la que en el inicio te encuentras con el 3-0, pero el equipo creyó y pudo levantar el partido" poniendo el 3-2 en el marcador, si bien más tarde "un gran error ha cogido a mucha gente desorganizada, al intentar un pase que ellos interceptan y a la contra hacen el cuarto".

A pesar del triplete del delantero local Samu Omerodion, Cabello no quiso centrar la victoria de su rival en la figura del goleador nigeriano. "No le voy a quitar méritos al cuerpo técnico ni a sus jugadores. El problema no fue ese. La segunda parte ya fue un poco más, ya no a tumba abierta, sino adelantado un poco más las líneas. Tomamos un pelín más de riesgo, pero como los que queríamos asumir en esa primera parte", valoró Cabello sobre los segundos cuarenta y cinco minutos.

Cuestionado por un posible fallo en el once inicial, el técnico celeste explicó que "no se trata de eso, se trata de que el entrenador ha planteado mal el partido". "El plan no ha salido como esperábamos y hemos tenido que modificar al descanso. Hemos acertado, pero al final con 2-0 es complicado y ese tercero ha hecho mucha más mella", añadió David Cabello, quien declaró que su equipo "no bajó los brazos y compitió hasta el último minuto, intentando llevar a cabo lo comentado al descanso y mejorando su imagen. Pero el resultado, al final, es lo que prevalece".

Pero a este Poli El Ejido no le queda otra que centrarse en la próxima batalla. "El domingo tenemos otro partido importantísimo ante un gran rival que ya adelanto que va a ser complicado, pero primero hay que analizar profundamente lo que ha sucedido", aseguró Cabello sobre ello. Un encuentro en el que el entrenador del plantel ejidense volvió a pedir el apoyo de su afición, afirmando que "necesitan ese aliento, que sigan creyendo en su persona y en los chicos y que van a estar ahí hasta el último momento dando la cara".

Por último, fue preguntado por la más que sensible baja de Álex Escardó, pichichi celeste con diez tantos, con la que contará el próximo domingo. Sobre ello, David Cabello mencionó que "ahora mismo es ese jugador que te las mete, está en racha goleadora y perderlo es importante". No obstante, el míster del Poli manifestó que "seguro que el que lo vaya a suplir va a dar ese rendimiento que todos buscan y que de alguna manera les tiene que dar para vencer al próximo rival que tienen en casa".