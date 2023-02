Un inconmensurable Samu atasca la permanencia celeste (4-2)

A este Poli El Ejido se le atasca la permanencia. El conjunto celeste, que venía de firmar su victoria más abultada el pasado domingo, no pudo puntuar ante uno de los equipos más en forma del grupo IV de Segunda RFEF, el Recreativo Granada. Los de David Cabello viajaban hasta la ciudad nazarí con la firme intención de salir de los puestos de descenso, para lo que necesitaban conseguir su segundo triunfo consecutivo, lo que no habían hecho hasta la fecha.

Lo que funciona no se toca. Y eso fue lo que debió pensar David Cabello, que solo realizó un movimiento con respecto al once que goleó al Utrera el pasado domingo. El técnico celeste dio entrada a Héctor en lugar de Mauro en el eje de la zaga. Por su parte, en las filas nazaríes Milla introdujo al meta Adri López y al central mexicano Leo Sepúlveda, este último al tener que cumplir sanción Diego López después de que viera la quinta cartulina del curso en Antequera.

Les urgía la victoria a los celestes, quienes querían salir por fin de la zona roja de la tabla, si bien por momentos no lo pareció. Fue el Recreativo Granada el que llevó la iniciativa desde el comienzo del partido. Así, en el minuto dos ya tuvo la primera con un disparo desde la frontal que detuvo Fred sin complicaciones. Fue el primer aviso porque minutos más tarde sería Martín quien lo intentó y el meta brasileño mandó la redonda a saque de esquina.

De tanto intentarlo, al final acabó llegando el gol local cuando se había superado el cuarto de hora. Centro de Youness, quien pasó en su momento también por las canteras de Almería y Murcia, salida de puños de Fred, quien pedía falta, para que le caiga la bola a Samu Omorodion, y el nigeriano todavía en edad juvenil no perdonó para inaugurar el marcador. No fue suficiente para los granadinos, quienes antes de la media hora hicieron el segundo en una jugada de completa carambola. Disparo de Martín, toca en Héctor y acaba colándose en el marco defendido por Fred.

Álex Escardó vio la cartulina amarilla al borde del descanso y se perderá la próxima cita ante el filial del Cartagena

No fue hasta los últimos minutos del primer tiempo cuando los celestes gozaron de sus primeras ocasiones. En el 40' disparo desde la frontal de Fuentes que despeja el portero rojiblanco para un minuto después tenerla Javi Mérida con un disparo de larga distancia, el meta deja la bola suelta y Neto la estrella contra la madrea en la más clara de los ejidenses. Duro castigo para los celestes, quienes se estaban marchando de la Ciudad Deportiva de vacío, pero mayor lo fue cuando Escardó vio la amarilla al borde del descanso y se perderá el próximo partido en Santo Domingo al tener que cumplir ciclo.

Tocaba resetear en el paso por vestuarios, pero este no pareció surtirle efecto al conjunto celeste. Nada más comenzar la segunda parte la tuvo Julio, quien la enganchó y estampó la pelota contra el lateral de la red. Pero casi acto seguido llegó un nuevo golpe con un nuevo tanto de Samu Omorodion, el segundo de su cuenta particular, para sentenciar el partido. El partido estaba perdido ya para los ejidenses, pero tan solo lo parecía. De esta manera, en el 55' los visitantes gozaron de un penalti cometido por Sepúlveda que Escardó no perdonó para recortar distancias a pesar de que el meta se tiró hacia el lado bueno.

El malagueño estaba siendo el hombre más activo en las filas de Cabello. Así, en el 65' Escardó metió de lleno a su equipo en el partido al finalizar un contraataque celeste después de un balón al espacio de Alberto Fuentes. El Poli El Ejido estaba ante sus mejores minutos después de ver como sacar al menos un punto de su visita se estaba poniendo imposible. Restaban unos veinte minutos cuando una vez más la tuvo el de Benalmádena, despejando el guardameta Adri López y rematando al rechace Juancho que se topó con la intervención de nuevo del portero, pero estaba en posición antirreglamentaria.

El Poli El Ejido estaba dando muestras de querer rascar, al menos, un empate de su visita a la ciudad de la Alhambra. Pero a falta de un cuarto de hora se acabaron todas sus opciones. Samu Omoredion, quien si no, subió el cuarto al electrónico al salir a la carrera en un contragolpe, plantarse solo ante Fred, tirarse el autopase para esquivarle y a placer anotar el tercer tanto de su cuenta particular con el que llevarse el balón.

Demasiado castigo para el conjunto dirigido por David Cabello, que en el último minuto del descuento la tuvo con un disparo de Juancho a la salida de un saque de esquina que se estrelló contra la madera. No pudieron hacer más los celestes, quienes con la derrota en Granada ven como se les atasca la permanencia y seguirán sin salir de puestos de descenso, así como continuarán sin lograr enlazar dos triunfos consecutivos en el presente curso.