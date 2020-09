Bajas de Appiah y Akieme para recibir al líder Sporting y dudas de Morlanes y Ramazani

A estas alturas de la semana, sabiendo que la cita ante el líder Sporting de Gijón está fijada para el domingo a las 18:15 horas en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, José Gomes cuenta con dos bajas seguras y otros dos jugadores dudosos para medirse al conjunto asturiano.

Las ausencias son las de Arvin Appiah y Sergio Akieme. El extremo inglés fue operado de un problema intestinal el pasado 15 de septiembre mientras el equipo realizaba la pretemporada en Marbella y en la jornada de hoy se ha pasado por el entrenamiento a saludar a sus compañeros tras recibir el alta hospitalaria y haber guardado unos días de reposo en su domicilio particular.

En breve está previsto que vuelva a ejercitarse de manera suave y en solitario para comprobar cómo responde, ya que tendrá que ir de manera paulatina. Su período de recuperación, fijado en un primer momento para un mes como mínimo, está en función de la evolución que vaya teniendo.

El lateral zurdo hispano-ecuatoguineano vio doble amarilla en el Anxo Carro y tendrá que cumplir un partido de sanción ante el cuadro gijonés, por lo que la participación de Iván Martos gana enteros para cubrir su vacante en el carril izquierdo.

En el apartado de dudas se encuentran Manu Morlanes y Largie Ramazani. El ex del Villarreal afina su puesta a punto tras haber sido intervenido del hombro durante el mes de agosto y no querer precipitar su regreso para evitar que un golpe fortuito en la zona provocase una demora añadida en su recuperación. Que entre ya o no en la convocatoria de cara al domingo dependerá del preparador portugués.

El extremo belga no entró en la lista para viajar a Lugo porque en la última sesión preparatoria de la semana se producía una contractura muscular de la que todavía está recuperándose y a día de hoy no está claro que pueda ser de la partida.

Dos bajas y otros dos jugadores entre algodones en un plantel que posee a estas alturas un total de 25 efectivos sin contar a Vada, Enzo ni Aguza (el Tenerife se ha sorprendido al conocer los altos emolumentos del catalán), a quienes el club no les ha tramitado la ficha porque continúa buscándoles acomodo en el mercado.

De esos 25 futbolistas, cabe recordar igualmente que cuatro de ellos (Pedro Mendes, Ramazani, Appiah y Juan Manuel Gutiérrez) poseen ficha del filial, por lo que el club tiene cubiertas 21 fichas profesionales a expensas de los dos o tres refuerzos que faltarían por llegar, un ariete referencia, un centrocampista y quizá un hombre más de banda.