El Bilal Touré ya está pasando reconocimiento médico para firmar con la Atalanta

El culebrón El Bilal Touré está a punto de llegar a su fin. El delantero malí ya se encuentra en tierras italianas para pasar reconocimiento médico con la Atalanta en las instalaciones de La Maddonina con las que cuenta el conjunto de Bérgamo. De esta manera, en las próximas horas debe hacerse oficial la gran venta del verano en clave rojiblanca.

Una operación que está a punto de fraguarse después de que la entidad italiana traspasara hace unos días al delantero marfileño Boga al Niza francés a cambio de unos 18 millones de euros. Además, también está pendiente de cerrar la salida del danés Rasmus Hojlund, que apunta al Manchester United o PSG, por unos 70 millones de euros.

Por su parte, la venta de El Bilal Touré se producirá a cambio de 28 millones de euros fijos más tres en variables y el 15% de una futura venta, según ya informó Diario de Almería con anterioridad. Además, el conjunto italiano también se hace cargo del mecanismo de solidaridad. De esta manera, el delantero malí se convertirá en el mayor traspaso realizado por la UD Almería, superando los de Darwin Núñez al Benfica y Sadiq a la Real Sociedad.

