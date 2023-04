David Cabello: "Estoy convencido de que este equipo se va a volver a levantar"

El Poli El Ejido volvió a llevarse un duro castigo en Santo Domingo después de caer una vez más en la recta final en su feudo. A pesar de la derrota, el técnico celeste aseguró que "está convencido de que este equipo se va a volver a levantar" y que "van a sacar otra vez esa casta y esa valentía que tiene este grupo para dejar al equipo donde merece", confiando en la permanencia en esta Segunda RFEF. Además, David Cabello insistió en que "sabían que iban a estar luchando hasta el final por intentar evadir esos puestos bajos".

El técnico del conjunto ejidense no dudó en señalar que "es una pena que de nuevo en esos últimos minutos del partido se vaya un punto valioso, trabajado y muy merecido". En esta línea, Cabello expresó que "había habido dos partes bastante diferenciadas", añadiendo que en la primera parte "fueron totalmente dominadores del juego con ocasiones a pesar del rival que tenían enfrente". Mientras, de la segunda parte manifestó que "ellos de alguna manera habían dado un paso adelante, les costaba salir con esa facilidad que lo hacían en la primera", pero que "a pesar de que ellos habían podido tener el balón y de alguna manera habían podido someterles no les habían generado prácticamente nada".

"Es un partido que al final era un punto valioso y que nos hubiese hecho sumar y alejarnos un poco de esos puestos que no queremos, pero que como decía semanas anteriores vamos a tener que luchar hasta el día", insistió el entrenador del Poli El Ejido después de la dolorosa derrota sufrida contra el UCAM Murcia en Santo Domingo.

"Es una pena que se les escape de nuevo otro punto en casa que al final es muy valioso"

"En una acción a balón parado donde Mauro ha estado a punto de rematar, no remata, han hecho una transición muy rápida y han hecho un gran gol", se lamentó David Cabello. De esta manera, el técnico celeste indicó que "es una pena que se les escape de nuevo otro punto en casa que al final es muy valioso".

Sobre el UCAM Murcia, Cabello manifestó con rotundidad que "está hecho para luchar por el campeonato", añadiendo que "no lo ha hecho porque ha habido también otro rival que ha hecho las cosas muy bien y ellos tampoco han estado a lo largo del año con esa regularidad que les hubiese mantenido en los puestos altos". Además, no dudó en calificarla de "la mejor plantilla de la categoría".

Retomando su lectura del partido, el preparador del conjunto ejidense comentó que "el rival a pesar de que haya podido tener un poco más el balón durante esa segunda parte, no les han generado ocasiones". Asimismo, David Cabello se lamentó una vez más en que "en la primera parte habían sido muy superiores a ellos, habían tenido ocasiones muy claras, pero no son capaces de hacer gol". De esta forma afirmó que "se habían llevado tres puntos que creía que no habían sido merecidos".

David Cabello "Es un partido muy complicado, en un campo muy difícil con una particularidad, campo pequeño donde su afición arropa a su equipo durante noventa minutos muy cerquita"

Pensando ya en el próximo encuentro, Cabello mencionó que "tienen que ir a por los tres puntos de Yecla, más allá de esos tres puntos no podemos pensar". Sobre dicho duelo comentó que "es un partido muy complicado, en un campo muy difícil con una particularidad, campo pequeño donde su afición arropa a su equipo durante noventa minutos muy cerquita". De esta forma, el técnico celeste manifestó que "les va a exigir muchísimo", si bien aseguró que "está convencido de que este equipo se va a volver a levantar". Igualmente, aseveró que "van a sacar otra vez esa casta y esa valentía que tiene este grupo para dejar al equipo donde merece".

Por último, el entrenador del conjunto ejidense habló sobre la situación de su equipo, indicando que "sabían que iban a estar luchando hasta el final por intentar evadir esos puestos bajos". Además, David Cabello manifestó que "pueden superar a cualquier rival y pueden de alguna manera sacar tres puntos valiosos, que es lo que van a intentar de alguna manera sumar", añadiendo que "es lo que todo el mundo quiere y busca en estos últimos partidos".