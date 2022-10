Cabello: "Hay que levantar la moral del equipo"

David Cabello ha sido muchos años futbolista y también acumula experiencia en los banquillos y ha visto partidos de todo tipo. Que su equipo reciba el gol de la derrota en una contra postrera cuando está volcado en pos de la victoria, y mereciéndola, entra dentro del guión de un juego que seguramente por eso, por ese factor aleatorio y sorprendente engancha tanto. Y, justamente, engancharse es lo que necesita el Poli, no tanto a la clasificación, que también, como a las sensaciones positivas y la confianza, que lo es todo para ganar partidos. El míster lo tiene claro: "No caigamos en el error de ponernos nerviosos". Así lo va Cabello tras el nuevo mazazo de este domingo ante el Mar Menor:

EL PARTIDO: "Esto es fútbol, estuvieron acertados en la acción definitiva, un gran gol por su parte No empezamos bien el partido, estuvimos muy nerviosos, nos costaba mucho encontrar a los jugadores de ataque, nos costaba enlazar pases. Fue una primera parte disputada, ellos enredaron mucho el partido porque son un equipo experto y veterano que sabían lo que había que hacer en cada momento, sobre todo cuando no tenían el balón. Intentaban generar peligro a balón parado y juego embarullado, con poco ritmo. En la segunda parte interpretamos mejor lo que queríamos, abrimos más el campo y le dimos más velocidad, tuvimos mucho más el balón en campo contrario y generamos ocasiones, aunque no estuvimos acertados".

PONER REMEDIO: "Hay que seguir trabajando, intentando poner remedio a esta situación y con fuerza para seguir adelante. Les dije a los jugadores que nos tenemos que quedar con cosas muy buenas, otras no tan buenas. No es suficiente hasta el momento lo que hacemos para ganar y tenemos que poner remedio cuanto antes. Ahora hay que levantar el ánimo. Nuestros aficionados esperan ansiosos una victoria, porque no acabamos de levantar el vuelo, sobre todo en casa".

EL JUEGO: "Ya no se trata de jugar bien o mal. ¿Quién juega bien o mal? Nosotros intentamos jugar a algo que creemos que se nos puede dar bien, estamos convencidos de que ese trabajo nos va a dar resultado. Hasta el momento nos está penalizando mucho. Quitando las acciones a balón parado, al rival no le recuerdo prácticamente nada de peligro, pero al final nos fuimos con esa cara..."

FE Y CONFIANZA: "Creo que los méritos de unos y otros fueron para un resultado distinto, pero no me voy a justificar. Si no ganamos es porque hasta el momento no nos da. Hay que tener fe y confianza en los chicos y en el trabajo. Esperemos que el próximo domingo seamos capaces de lograr esa victoria que se nos está resistiendo".

¿CAMBIOS?: "No busco un 11 tipo, busco los mejores jugadores para cada partido, como hice este domingo y haré el próximo. Si coinciden los mismos será una casualidad, no lo sé, hay que analizar y reflexionar mucho sobre lo que estamos haciendo. Vamos a tratar de que se revierta la situación. Tendremos que modificar cosas para dar con la tecla y podamos ganar el próximo domingo en un campo complicado. El equipo está trabajado en una fase y otra y las tendremos que dominar mejor para ganar partidos, pero es que delante tenemos un buen rival siempre. El Mar Menor tiene 5 victorias en su casillero y vino aquí y se llevó tres puntos que nadie pensaba viendo el devenir del partido".

PÓLVORA MOJADA: "Ahora mismo no estamos acertados de cara a puerta. Ha habido muchos partidos en los que no hemos sido capaces de marcar. Tenemos jugadores con capacidad para marcar pero hasta el momento no lo han conseguido. Hay que trabajar muchísimo más de lo que estamos haciendo, porque hasta el momento no es suficiente".

TRANQUILIDAD: "Es cierto que hay muchos puntos por delante y que las victorias dan tranquilidad para seguir trabajando. Lo que no tiene que pasar es caer en el error de ponernos nerviosos. Los chicos lo dan todo en el terreno de juego. No les puedo decir absolutamente nada. Analizaremos en lo que nos hemos podido equivocar y lo intentaremos corregir. Por mi parte estoy tranquilo, porque los chicos son un grupo unido y están poniendo todo de su parte para revertir la situación. No van a desfallecer en el esfuerzo y el trabajo, así lo están demostrando. Los pequeños detalles nos están haciendo mucho daño y nosotros no somos capaces de hacerles daño a los rivales, aunque seamos superiores en el juego y en las llegadas al área, pero no es suficiente. Tendremos que persisitir para lograr el objetivo, y el objetivo no es mirar abajo. Hay que intentar levantar la moral de los chicos, trabajar fuerte durante la semana y conseguir tres puntos vitales para poder seguir creciendo como equipo hasta el final de temporada".