Cabello: "Esta plantilla está muy viva"

El Poli El Ejido fue capaz, al fin, de ganar un partido delante de sus aficionados, el segundo de la temporada, para colocarse con 7 puntos en la tabla y ver con mejores perspectivas el futuro más inmediato. Respiraron todos en Santo Domingo y lo hizo también David Cabello, el míster, quien reconoce que hasta ese momento, en la liga "nos había ocurrido todo lo que nos podía ocurrir", obviamente en referencia a todo lo negativo. El Poli tiene una plantilla que, según su entrenador, "está muy viva", lo que le lleva a afrontar con optimismo el "reto tan bonito que nos ha puesto la vida y la competición este año". Así se expresa tras la victoria de la fecha 8 ante el Sevilla Atlético.

ALEGRÓN: "Teníamos ganas de brindarle a nuestra gente la victoria que se ha resistido en partidos anteriores. Estamos muy contentos con el trabajo del equipo. La primera parte fue muy buena y fuimos muy superiores la rival, sabíamos dónde teníamos que hacer daño. Les hicimos daño con ese primer gol y quisimos ampliar la diferencia".

¿COLISTA CIRCUNSTANCIAL?: "Era un partido muy complicado, ante un gran rival porque nadie piense que el Sevilla va a estar abajo al final, que nadie piense que ellos van a luchar por no descender, porque no Lo van a hacer, a pesar de qu een este momento está en la parte baja, pero tiene mucho talento, hace muchas cosas muy bien y será cuestión de tiempo que reaccione y sigan creciendo".

DE DÓNDE SE VIENE: "La clasificación, o los resultados que se dieron con anterioridad, fueron muy crueles con nuestro equipo. Todo lo que nos podía ocurrir ya nos ha ocurrido. Vamos a olvidar ese inicio liguero, seguir creciendo, mejorando y consiguiendo puntos que nos den la tranquilidad de seguir hacia arriba y agradando a nuestra gente, que al final lo que queremos es divertir a nuestra afición, que se sientan identificados con lo que ven en el terreno de juego. Nuestra afición en casa merece y demanda victorias, y estamos locos porque así sea muchas semanas, que sea muy difícil ganarnos en Santo Domingo".

ESTRENO DE JUANCHO: "Es muy importante que Juancho lograra gol. Él hace un trabajo muy oscuro que igual el aficionado no ve, pero nosotros valoramos muchísimo. Es un chico muy honrado, no rehúye el contacto, recibe patadas y no cae, viene los lunes con golpes por todos lados. El cuerpo técnico valora mucho eso, sabemos de su trabajo, lo que nos da, y nos alegramos por él porque también le exigimos goles, y este domingo pudo abrir esa cuenta que esperemos que sea larga y que nos siga ayudando también en esa faceta".

DÉFICIT ARRASTRADO: "Esta victoria va a ayudar a darnos tranquilidad, Tenemos un déficit importante que tendremos que ir poco a poco corrigiendo y asentándonos en la competición. No es justo, pero es la realidad. Es un reto muy bonito el que tenemos por delante. La exigencia es grande y tenemos que seguir trabajando con calidad. Hasta ahora nos penalizó mucho cualquier error que cometíamos y ese déficit sigue ahí. Sabemos el trabajo que hay por delante, que no será fácil".

MÁS APOYO: "La gente puede estar tranquila, que los jugadores y el club, que está haciendo una buena labor para subsanar los problemas en el día a día, lo dan todo. Necesitamos más que nunca el apoyo de la ciudad, que arropen a la directiva, que hace esfuerzos importantes para que le fútbol en El Ejido siga mejorando, a pesar de que en las últimas temporadas el trabajo no se ha visto recompensando. Esperemos que le demos alegrías a esa directiva que hace esos esfuerzos y también a nuestra gente, que cuando pisen Santo Domingo se sientan identificados con lo que ven en el terreno de juego".

GODINO: "Lo tenemos para eso, para que esas llegadas del rival esté como estuvo el domingo, pero también hay que nombrar el trabajo de otros compañeros. Ojalá todos nos den lo mejor de sí y esos resultados que esperamos y queremos lleguen, que con ese crecimiento de los jugadores obtengamos triunfos".

SIEMPRE A GANAR: "En todos los partidos queremos sumar tres puntos y vamos a por la victoria. Incluso en Huelva, que llevabamos un empate, acabamos con varios delanteros en el campo: Juancho, Delgado, Mendes y Caio. Podíamos haber hecho otro tipo de planteamiento, habernos defendido de otra manera, pero fuimos a por el partido porque se podía ir, peor no estuvimos acertados en ataque y el rival, en el único tiro entre palos, en la última jugada y con una falta muy rigurosa, nos encotramos con ese final tan triste y tan duro por segunda semana seguida, pero si algo tenemos claro es que los brazos no los vamos a bajar. Este reto que nos ha planteado la vida y la competición lo vamos a luchar con uñas y dientes para seguir demostrando que esta plantilla está muy viva y se cree en lo que planteamos y trabajamos".