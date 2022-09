Cabello: “Será un reto exigente pero lo afrontamos con garantías”

Optimismo, serenidad y ganas de empezar a competir definen el estado del entrenador del Polideportivo El Ejido, David Cabello, y de toda la plantilla para afrontar el inicio del campeonato liguero en el grupo 4 de Segunda RFEF, que arrancará este domingo en el estadio Santo Domingo ante el filial del Cádiz (19:00). El míster malagueño considera que va a ser una temporada "muy exigente", aunque también la vaticina como "magnífica" y un "bonito reto" el que tienen por delante. Todo, y ese es un mensaje claro a la afición, pilotado por un vestuario con "gente muy honrada, muy trabajadora y que lo van a dar todo por el club"

ESTADO DEL EQUIPO: “Llegamos con muchas ganas, ilusión y ambición para afrontar este bonito reto. Es un reto muy exigente, pero lo afrontamos con garantías de poder disfrutar de una temporada magnífica, que es lo que todo el mundo espera al final”

SENSACIONES. ”Son muy buenas. Hemos acumulado mucha carga, hemos tenido partidos muy exigentes en los que hemos puesto en marcha el trabajo que teníamos previsto para afrontar con garantías el inicio de un campeonato que va a ser muy duro".

EQUIPO NUEVO: “Hemos realizado muchas incorporaciones, algunas a última hora, pero eso no nos debe servir de excusa para afrontar esta primera jornada ante un Cádiz Mirandilla que nos lo va a poner muy difícil. Sabemos lo que vamos a tener enfrente, las dificultades de sacar los tres primeros puntos que queremos que se queden en Santo Domingo”.

MENSAJE A LA AFICIÓN: “Sobre todo que crean en las personas que llevan a cabo este proyecto, que crean en la plantilla que se ha confeccionado, que son gente muy honrada, muy trabajadora y que van a dar todo por el club. Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para dar continuas alegrías a nuestra afición, que sabemos qu eestá maltratada, que ha sufrido mucho en las últimas campañas. Nuestra ilusión es ver de nuevo la grada de Santo Domingo repleta, que se vuelquen con el equipo y se identifiquen con lo que ven en el terreno de juego. Poco a poco irl ilusionándolos con el reto que tenemos por delante”.

LESIONADO: “Cristian Moreno tenía un problema en la espalda, poco a poco se está reincorporando y en breve lo tendremos con nosotros a plena disposición”

GENTE DEL FILIAL: "A lo largo de la pretemporada hemos querido tener el máximo conocimiento de ellos, verlos trabajar en dinámica del día a día, como ha sido hasta última hora. Lo que tengamos que decidir lo haremos antes del partido. Están para sumar, para aportar y que en el momento en que lo creamos oportuno estén en dinámica de primer equipo y puedan actuar. Hay que tener mucha paciencia con ellos, no quiero hacer debutar a siete chicos y que luego vuelvan a la dinámica del filial, ese no es el objetivo. La meta es que sean jugadores que puedan se rimportantes, no queremos cometer ningún error con ellos ni hacerlos debutar para colgarnos ninguna medalla. Lo que queremos es que estén preparados para que den buen rendimiento cuando se dé la situación, que sigan formándose y adquirir minutos con el primer minutos que sean de calidad”.

PROTAGONISTAS CON BALÓN: “Esa es la idea principal, pero al final vamos a tener enfrente equipos muy preparados, exigentes, con la mismas intenciones que nosotros. El Cádiz está repleto de juventud, con gente con ganas de actuar en la primera plantilla. El objetivo de estos equipos es diferente al nuestro, es seguir formando jugadores dinámicos, ambiciosos, con buen estado de forma y de hecho iniciaron mucho ante sla pretemporada que nosotros, pero eso no es excusa. Afrontamos el partido con la máxima garantía, el equipo está preparado y les tenemos que exigir que den el máximo en un envite tan complicado”.