La calculadora para Leganés: el Almería tiene un 85% de opciones de ascenso

El sábado pasado no pudo ser. La UD Almería partía como favorito a conseguir el ascenso a Primera División pero se dejó dos puntos por el camino contra el Alcorcón (y gracias a que no fueron tres) y sus rivales directos no fallaron. Pero a los de Rubi le queda otro matchball y todavía dependen de ellos mismos para que el domingo a las 22:00 sean equipo de la Liga Santander.

Al Almería le sirven 23 de los 27 resultados posibles en su partido y los del Eibar y Valladolid. Es decir, tiene un 85% de opciones de subir en la jornada 42, pero también puede quedarse con la miel en los labios y tener que jugárselo todo en el playoff.

La opción más simple y que evitaría muchos quebraderos de cabeza sería vencer al CD Leganés. Si el Almería gana su partido subirá a Primera sin tener que mirar lo que pasa en los otros campos. El equipo indálico acabaría la temporada con 83 puntos, mientras que el Valladolid solo puede alcanzar los 81.

Ganando incluso hay opciones de quedar campeón de liga, aunque ahora mismo se antoje un objetivo secundario. La UD Almería quedará líder si vence y el Eibar no lo logra, es decir, empata o pierde su partido contra el Alcorcón de Fran Fernández.

Vuelve LA CALCULADORA DEL ASCENSO de la U_D_Almeria



El #Almería ascendería a Primera este domingo en 23 de los 27 casos posibles que se pueden dar. Lo más deseable:



Si el Almería GANA su partido al Leganés ascenderá a Primera en cualquier caso.

Opciones de ascenso sin ganar en Butarque

El partido de Butarque no será nada fácil para el Almería. El Leganés es un hueso duro de roer que, además, no se le da nada bien a la UDA. Por eso conviene echar un vistazo a las opciones de ascenso en caso de no lograr la victoria en Madrid.

Si el Almería empata se situaría con 81 puntos en la clasificación. Tendría muchas opciones de ascenso (8 de 9 posibilidades), pero hay un resultado que sería dramático: un triple empate a 81 puntos con el Eibar y el Valladolid. Esto se produciría si el Valladolid gana (juega en casa contra el Huesca) y el Eibar empata. En ese caso subirían Eibar y Valladolid. La "X" en la quiniela de Alcorcón es el peor resultado posible para los intereses almerienses.

Pero incluso si el Almería pierde su partido aún habría opciones de subir este domingo, aunque dependiendo de lo que haga el Valladolid. Para que la UDA ascienda tras una derrota necesita que los vallisoletanos no ganen (sirve el empate y la derrota).

En definitiva, se avecina un domingo de infarto y de transistores (o de móviles). A las 20:00 horas se pone en juego el trabajo de toda una temporada. El Almería ya ha desaprovechado el primer matchball, ¿qué pasará con el segundo?