Sin camisetas de fútbol, en los palcos VIP del Power Horse Stadium

El Almería ha redactado una serie de normas para los asistentes a los nuevos palcos vip con el objetivo de "disfrutar plenamente de los servicios exclusivos". El documento recoge normas básicas de comportamiento, así como códigos de obligado cumplimiento en esta zona del campo. Destaca la prohibición de portar camisetas de fútbol en un campo en el que la pelota es el foco de todo. En concreto, el tecer punto reza lo siguiente: "No está permitido el acceso a esta zona del estadio, portando elementos de animación, tales como camisetas, banderas, trompetas u objetos similares, ya sean del equipo local o del visitante. No está permitido el acceso al estadio con comida del exterior".

Es más, en el punto anterior se recomienda ir de etiqueta: "Es imprescindible el uso de polo, camisa, jersey, americana y/o similares para los caballeros. No se permitirá el acceso a todas aquellas personas que vistan pantalones cortos, bermudas, camisetas sin mangas, zapatos al descubierto, zapatillas de deporte y toda aquella ropa destinada a la práctica deportiva". Con los menores de edad las normas son más laxas. Así en el punto cuatro se puede leer eso: "La vestimenta de los menores de edad deberá ser adecuada a esta zona del estadio, evitando la ropa deportiva".

Sorprende lo anterior tanto por tratarse de un recinto deportivo como por haberse visto en el palco principal más de una camiseta rojiblanca, el propio Turki Al-Sheikh incluido. La entidad rojiblanca avisa que "el incumplimiento de cualquiera de estas normas podrá suponer que se impida el acceso al interior del Power Horse Stadium o bien que se ofrezca una ubicación alternativa del estadio diferente a los palcos VIP".

Prohibido fumar

La prohibición de fumar en la mayoría de los estadios españoles no existe, ya que no hay una ley nacional que lo contemple. Sin embargo, la medida sí aparece en las restricciones por la pandemia. Como explica la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), la vigente prohibición de fumar en los estadios está planteada como una medida transitoria y dependiente de la evolución epidemiológica y no como una decisión permanente.

Como se puede leer en un artículo reciente de la AECC, la prohibición de fumar se mantuvo según acordó el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Entre los acuerdos adoptados en su reunión del 23 de marzo se decidió que el consumo de tabaco seguiría prohibido en los eventos deportivos multitudinarios. Esta prohibición, según se puede leer en el acuerdo, está vigente desde el 1 de abril hasta "nuevo acuerdo de este Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud". El quinto punto de las normas para la asistencia a los palcos VIP del Power Horse Stadium prohíbe "fumar en la sala interior de los palcos", no siendo pocos los asistentes que sí echan más de una calada en la parte exterior de los mismos.