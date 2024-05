Carmen Martín anuncia el fin de su carrera

Todo en esta vida acaba teniendo, más tarde o más temprano, un final. Eso es lo que le ha sucedido a una de las leyendas del balonmano almeriense como es el caso de Carmen Martín, quien este lunes anunciaba de manera oficial el fin de su carrera después de cerca de dos década compitiendo en la élite. Una noticia que llega cuando apenas dos años atrás, en noviembre de 2022, comunicaba su retirada de la selección española y siendo ya entonces una de las grandes referentes de las 'Guerreras'.

Una retirada que llega a tan solo unos días de alcanzar los 36 años de edad y habiendo sido el IK Sävehof sueco, en el que recaló en el verano de 2022, el último equipo que ha podido disfrutar de su juego. Y lo hace habiéndose convertido en una de las mejores extremos derechos a nivel mundial y habiéndose proclamado esta misma temporada campeona de Suecia con su último equipo por segunda vez. Una etapa en la que también logró hacerse con el curso copero.

Una dilatada carrera que comenzó en su tierra natal en el Club Balonmano Roquetas allá por el 2005, coincidiendo con el año de los Juegos Mediterráneos celebrados en Almería, y que le ha llevado a pasar por el Mar Alicante, Itxako, el esloveno Krim Mercator, Atlético Guardés, el rumano CSM Bucuresti y el francés OGC Nice. Y todo ello siendo una figura destacada para las 'Guerreras', siendo parte de sus mejores años, con las que consiguió dos medallas de plata en Europeos (2008, 2014), una medalla de bronce en el Mundial de 2011 y otro bronce en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012.

Por su parte, parte a nivel de clubes en su palmarés se encuentran dos ligas españolas, dos Copas de la Reina, dos Supercopas de España, una liga eslovena, una copa eslovena, dos ligas suecas, dos copas suecas, tres ligas rumanas, una copa rumana y una Liga de Campeones, uno de sus principales títulos y que levantó en las filas del CSM Bucuresti en 2016.

Además, con la selección española ha sido una de sus grandes referentes, siendo la tercera jugadora con más internacionalidades con un total de 250 encuentros y la tercera máxima goleador con un total de 866 tantos. Igualmente, con las 'Guerreras' fue elegida hasta en tres ocasiones la mejor extremo derecho en los Europeos de 2014, 2016 y 2018, así como en el Mundial de 2011, mientras que a nivel de clubes lo fue en la Liga de Campeones de la temporada 2016-17.

Una brillante carrera a nivel internacional que le ha llevado a ser una de las grandes estrellas del balonmano español y la gran referente del balonmano almeriense. Asimismo, antes de poner fin a su etapa en el combinado nacional pudo disfrutar en septiembre de 2019 de jugar en casa ante su gente en el Palacio de los Juegos Mediterráneos. Fue en un partido de la fase de clasificación para el Europeo ante Grecia y que acabó en triunfo de las 'Guerreras' por 33 a 18. Una de las leyendas del deporte almeriense se despide por la puerta grande.

Carta despedida

Hasta aquí ha llegado mi experiencia dentro de las pistas. Aunque muchos ya lo sabéis, efectivamente anuncio mi retirada del balonmano profesional. Gracias a todos los clubs por darme la oportunidad de formar parte de ellos, parte de vosotros irá conmigo para siempre. A la selección llena de momentos inolvidables guardados en mi mente y corazón. A todas las grandes amigas y amigos que me llevo después de tantos años. A los fans y por último y más importante a mi familia y mejores amigos por acompañarme desde la cercanía y la distancia con el apoyo mejor soñado.

No ha sido fácil estar fuera de casa durante tantos años, pero me voy con una sonrisa, soy feliz, afortunada por todo lo que he podido vivir y experimentar en estos 19 años trabajando con lo que siempre ha hecho vibrar a mi corazón. Si pudiera volver a elegir, no te cambiaría balonmano.