Hay 'caso Pacheco' en el Almería

Sorprendió que Fernando Pacheco no entrase en la lista de convocados para el Camp Nou ni tampoco lo hiciera en la reciente visita copera a Carballino para medirse al Arenteiro, un partido que en teoría está marcado en rojo en el calendario para los guardametas que vienen ejerciendo el rol de suplentes en el equipo. Entonces se insinuó desde el club que tenía molestias de rodilla, unos problemas que, aun siendo ciertos, no ocultan la auténtica problemática que se esconde detrás.

Y es que según ha podido saber Diario de Almería hay 'caso Pacheco'. El arquero extremeño está muy disconforme con el reparto de minutos que Joan Francesc Ferrer Sicilia 'Rubi' ha realizado hasta la fecha. Tanto es así que solo ha disputado un partido en lo que va de curso, el disputado contra el Villarreal, saldado con derrota por 2-1, y en el que cuajó una buena actuación.

Ese escaso protagonismo habría precipitado sus ansias de cambiar de aires, extremo que fuentes internas del club no han podido desmentir. La cosa ha llegado al punto de que Pacheco le ha pedido a su agente, el exfutbolsita colchonero Álvaro Domínguez, que intente buscarle nuevo destino con la apertura de la ventana invernal de fichajes durante el mes de enero.

La situación se habría convertido en insostenible al ver que Rubi mantiene su confianza ciega en el murciano Fernando Martínez, el meta con el que consiguió el ascenso a Primera y que fue designado Trofeo Zamora de Segunda División el curso pasado, además de estar completando grandes actuaciones en su debut en la máxima categoría.

Pacheco firmó el pasado verano un contrato de cuatro temporadas de duración, hasta junio de 2026. No fue la primera opción para la portería rojiblanca, ya que la UDA estuvo cerca de comprar al argentino Marchesín, que finalmente recaló en el Celta de Vigo procedente del Oporto. Al caerse esa opción activó la de Pacheco, que también interesaba al Getafe.

Con más de 200 partidos disputados en Primera y un contrato extenso, Pacheco entendía que el club lo firmaba para ser la primera opción de la portería, pero la realidad deportiva que se ha encontrado ha sido muy distinta, estando a la sombra de Fernando. Ese detalle habría forzado su petición de salir, siendo el Espanyol uno de los posibles destinos al tener un serio problema bajo palos, pues no convencen ni el francés Lacomte ni Álvaro Fernández.

La dirección deportiva rojiblanca, no obstante, no está dispuesta a facilitar su salida. Llegó libre procedente del Deportivo Alavés, pero tiene una ficha bastante alta y a priori quien quiera hacerse con sus servicios tendrá que pasar previamente por caja. Al club, no obstante, tampoco le conviene tener a un jugador descontento siendo uno de los mejor pagados del plantel porque el límite salarial ahora está bien ajustado, pero nunca se sabe cuando puede desbordarse, volviendo la problemática que ya hubo durante el mercado estival.

Sea como fuere, la secretaría técnica tiene una 'patata caliente' que abordar durante el parón mundialista y lo más natural es que ambas partes alcancen un acuerdo por el bien común, salvo que Rubi tercie en el desaguisado y establezca un reparto de minutos más equilibrado entre ambos arqueros.