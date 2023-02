El castillo cruzado, refugio desde el que aspirar a todo

Hacerse fuerte en casa, esa es una de las máximas principales en todo deporte sea cual sea la competición. Si se sacan adelante los partidos como local hay un buen trecho recorrido, y si además se logra ‘mojar’ fuera, entonces sí que es posible aspirar a todo. El calendario del Grupo Élite ha querido que URA tenga que invertir este orden, buscando los cruzados el refugio de su castillo después de haber conquistado Jaén. De la primera jornada salieron tres ganadores, y lo que toca este domingo es que dos de ellos se vean las caras de seguido, como son Unión Rugby Almería y RC L’Hospitalet.

Partidazo en el Juan Rojas, como todos ya llegados a este nivel, devolviendo el XV catalán la visita que el curso anterior Unión Rugby Almería hizo a su Feixa Llarga. Era la segunda vez de los cruzados en la pelea final por el ascenso, la primera en este formato de liguilla entre los mejores de cada grupo, y ganaron por 19-46. Curiosamente también fue en la jornada 2, y, como en esta ocasión, se había vencido el partido anterior. Justo eso quiere calcar el equipo de ‘Falu’, el magnífico comienzo que se tuvo entonces para liderar el Élite, aunque bien sabido es cómo de desgastados se llegó al tramo final de la competición.

No puede ser otro el pensamiento. Hay que ir partido a partido y no mirar para nada más allá de lo próximo. Este fue el mantra implantado por Hernán Quirelli ‘Falu’ antes incluso de clasificarse para Grupo Élite: “No lo diferenciamos de los otros partidos, así, es un partido más, además de que no tenemos certeza del nivel que tienen los rivales”. Eso sí, conocido de la primera fase y según lo visto en la primera jornada del grupo de elegidos, “hay un equipo entre todos, que es Alcobendas, que sí destaca de los demás, y en el resto hay bastante ‘paridad’, más que en la temporada pasada”.

Eso conduce a que “todo dependerá del momento en el que se enfrenten los equipos, porque solo Alcobendas y puede que algún otro tendrá plantilla larga, pero los demás no, y tendrán que pasar por lesiones, y las bajas incidirán en su rendimiento”. Muy difícil de pronosticar, “cada partido es para encontrarse con situaciones diferentes”. Respecto a URA, “estamos intentando llegar al choque lo mejor que se pueda, si bien ya tenemos alguna baja confirmada, tanto por la suspensión como por lesión, jugadores titulares que no van a estar, pero no es demasiado grande el problema, porque sabíamos a lo que nos enfrentábamos”.

"Queríamos estar justo donde estamos, así que vamos a disfrutar y luchar de la mejor manera posible"

Sin lamentos, pura marca del técnico hispano-argentino, “queríamos estar justo donde estamos, así que vamos a disfrutar y luchar de la mejor manera posible”, e insiste en que “los partidos se van a dilucidar en los 80 minutos de juego, ya que todo dependerá del plantel que presenten los equipos el fin de semana”. A eso ha añadido que Unión Rugby Almería no está en su mejor momento: “Hay varias bajas y no lo tenemos completo, ni mucho menos, y ojalá que en algún momento se alineen los planetas y tengamos todo el equipo recuperado, por fin completo, y en ese caso podemos ganarle a cualquiera, y si no, también”.

El entrenador cruzado ha puesto el foco también en los entrenamientos, ya que deben ser gestionados de manera distinta cuando hay esas bajas: “No hay un número muy elevado en el trabajo y no se puede hacer todo, claro, pero insisto en que sabíamos que nos íbamos a encontrar con todo eso y vamos a por este partido de la mejor manera posible y con los recursos que tenemos”. Desde el staff médico se trabaja a destajo: “Joaquín Vizcaíno y los fisios ahora son, sin dudarlo, la parte más importante del plantel, recuperando jugadores”. Sirve de resumen que “esto va por ciclos, y la disponibilidad va a pesar mucho”.

El “partido a partido” es básico, así como el apoyo del público “en otro partido muy lindo de ver ante un rival al que no nos enfrentamos habitualmente”. Como se ha citado, se han visto las caras una vez, pero no ante la afición almeriense, sino en L’Hospitalet. La comparativa entre ambos momentos dice que entre la convocatoria catalana que venció a Getxo la primera jornada y la que se midió a URA el curso pasado hay 13 jugadores coincidentes, algunos de ellos con un cambio de la titularidad al banquillo o viceversa, y hasta siete efectivos que no están en la lista, con algún fichaje destacado y refuerzos importantes.

El conjunto catalán ha sido segundo de su grupo y ha sumado nueve victorias frente a dos derrotas, con cuatro bonus ofensivos

Evidentemente, si ni siquiera vale para el momento actual, no sirve para nada intentar establecer puentes entre ambas temporadas. Federico Lepore ha sido su tryman en la primera fase, con 9 ensayos, máximo anotador en el cómputo general de su equipo al sumar los puntos al pie. Ha sido segundo de su grupo y ha sumado 9 victorias frente a dos derrotas, con 4 bonus ofensivos. Respecto a esto, cabe destacar que ganó al líder y campeón, el Fénix Zaragoza, y que no cayó hasta la 7ª jornada frente a RC Valencia, y después en la 9ª ante el BUC Barcelona, cuarto y sexto respectivamente al final de la fase.

El señor Pedro José Pérez dirigirá el partido, ya conocido de este mismo curso para los cruzados en el 64-10 contra Extremadura. En Grupo Élite arbitró el 32-15 con el que URA se estrenaba en esta competición la temporada anterior, así como un 14-45 sobre Mairena. A L’Hospitalet le pitó una victoria en la 20/21, en concreto en el campo de Tatami por 14-23. En la temporada anterior a esa pitó dos partidos más al conjunto catalán, derrota por 46-27 frente a CAU Valencia y triunfo por 7-37 contra BUC Barcelona. Hay que remontarse a la 2018/2019 para ver otro partido más con URA, un 17-25 en Cáceres, y en la 17/18 arbitró una derrota de L’Hospitalet frente a Tatami por 17-24.