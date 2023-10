Continúa el drama del Poli El Ejido, también contra el Torredonjimeno (1-2)

Si el máximo representante provincial como es la UD Almería pasa por un momento muy delicado en la máxima categoría, la situación del Poli El Ejido no se queda atrás y vive un auténtico drama. El conjunto celeste cayó derrotado este domingo frente al Torredonjimeno en Santo Domingo, donde hasta entonces no habían perdido, y pasan una semana más en puestos de descenso. Además, el conjunto que dirige José Heredia 'Pumuki' continúa siendo uno de los tres equipos que todavía no han logrado ganar en este inicio de curso en el grupo IX de Tercera RFEF.

El conjunto ejidense regresaba a casa con urgencias y con el firme objetivo de brindar la primera alegría de la temporada a su afición. El once que puso en liza José Heredia estuvo formado por Godino, Pedro Ramírez, Pablo Fernández, Pablo Montes, Yeray, Jorge Vitales, Tonia Badía, Paquito, Jaime Lorente, Manu Sarmiento y Diego Llorente. A pesar de la crítica situación, el técnico celeste tampoco realizó excesivos cambios con respecto al que cayó en el derbi frente al Poli Almería. Tan solo tres fueron las novedades, casos del canterano Jorge Vitales, Paquito y Manu Sarmiento.

Los celestes necesitaban como el comer los tres puntos, pero el partido no empezó bien para sus intereses. Antes de que se cumplieran los primeros veinte minutos el visitante Migue Montes adelantó al Torredonjimeno. Duro golpe el que recibió el conjunto del Poniente, pero lograron igualar la contienda antes de marcharse a vestuarios. Fue Manu Sarmiento quien, superada la media hora de juego, empató el encuentro.

El visitante Urko Arroyo en la segunda parte anota el gol que acaba dándole la victoria al Torredonjimeno

Tocaba decidirse todo en la segunda parte, con especial urgencia en las filas locales para comenzar a revertir la delicada situación que atraviesa, tanto deportiva como extradeportiva. Godino llegó a salvar a su equipo en varias acciones, una de ellas en un remate a bocajarro. Sin embargo, serían los jienenses quienes volvieran a golpear. Fue Urko Arroyo quien en una buena jugada de Sergio Muñoz firmó el gol de la victoria visitante cuando, a falta de un cuarto de hora para el final, los celestes aún creían en sacar un resultado positivo.

El Poli El Ejido no fue capaz ya de darle la vuelta al resultado y sufrieron su primera derrota del curso en Santo Domingo, continuando sin conocer la victoria en este grupo IX de Tercera RFEF y pasando un jornada más en puestos de descenso. Todo ellos cuando los celestes ya bajaron de categoría el pasado curso. La próxima jornada los ejidenses tendrán que visitar al líder Juventud de Torremolinos, que no conoce todavía la derrota, en un reto aún más complicado.