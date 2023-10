José Heredia, entrenador del Poli El Ejido: “El club no está atravesando buenos momentos, pero eso no es excusa para los malos resultados”

José Heredia ‘Pumuki’, entrenador del CD Polideportivo El Ejido ha hablado sobre la situación actual de su equipo: “El club no está atravesando buenos momentos, pero eso no es excusa para los malos resultados. La semana pasada fue dura para los jugadores y el cuerpo técnico, nosotros nos vamos a dedicar a trabajar y a luchar”. En este sentido, el técnico ha reiterado que hay que tener los pies en el suelo: “Hay que ser realistas, somos un equipo en construcción que se está adaptando a la categoría y que necesita paciencia. No nos podemos obsesionar con otras grandes cosas”.

Tras la derrota del pasado fin de semana contra el Poli Almería, José Heredia, ha subrayado: “El estado de ánimo era malo, pero después de la charla con los jugadores, ahora es bueno. Son jugadores profesionales y fuertes. Por la situación que está atravesando el club, los jugadores mentalmente la semana pasada no estaban entrenando con la misma intensidad que en otras semanas, y eso nos repercutió en el partido contra el Poli Almería”.

La ilusión y las ganas siguen intactas en las filas del equipo celeste, a pesar de no haber logrado ganar a lo largo de estas seis primeras jornadas, el entrenador del Poli El Ejido, ha destacado: “No nos podemos rendir por no ganar en estas primeras jornadas, por parte de los jugadores y el cuerpo técnico daremos la vida si hace falta por salir de esta situación”. Además, ‘Pumiki’ ha dejado claro que “me siento respaldado por la directiva, jugadores y la mayoría de aficionados”.

Acerca del próximo rival, el Torredonjimeno, el entrenador asegura estar preparados: “El Torredonjimeno es un equipo muy rocoso, y es un rival directo para salir de la zona descenso. Tenemos nuestras armas para poder hacerle daño. Tenemos que competir al máximo, porque eso fue lo que nos faltó en el último partido. No podemos bajar los brazos, porque los perjudicados seriamos nosotros. Cualquier detalle puede marcar la diferencia en la liga”.

