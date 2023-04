David Cabello: "No podemos dejar morir a un club como este"

El Poli El Ejido consiguió sumar tres puntos claves en la lucha por la permanencia en esta Segunda RFEF, encontrándose en puestos de salvación después del empate del Cádiz Mirandilla en esta pasada jornada. A pesar de ello, no todo es alegría en las filas celestes, atravesando una delicada situación económica. De esta manera, parte de la comparecencia de David Cabello en Mancha Real acabó derivando en el complejo contexto en el que se encuentran.

"No podemos dejar morir a un club como este", ese fue uno de los mensajes de auxilio que dio el técnico celeste, quien es consciente de la grave situación". Así, Cabello señaló que "el momento de hacer cosas es ahora", manifestando que "hay unos dirigentes que sigue creyendo en su trabajo" y que sigue "creyendo en la palabra de Alejandro que encabeza este proyecto".

En esta línea comentó que el presidente del club ejidense "se está dejando la vida en el proyecto porque sabe la situación que hay, tan complicada". No obstante, no quiso ocultar que "necesitaría que cuanto antes se soluciones sería muchísimo mejor porque es un empujón". Además, mencionó que "hay chicos que por su cabeza, inexperiencia, el no saber llevar esta situación y el tener problemas del tipo que tengan económico les ayudaría".

Por su parte, en relación a la decisión de sus jugadores de no emitir declaraciones durante las últimas semanas también fue cuestionado. "En ningún momento me han preguntado, han tomado decisiones que creen que es lo que deben de hacer y no me voy a meter ni quiero meterme en ese asunto a pesar de que de algún modo ni el aficionado ni los medios sois culpables de toda esta situación, pero ellos son los que han tomado esta decisión y tenemos que intentar respetarla", explicó sobre este tema.

Mientras, sobre su lectura del partido indicó que "en el cómputo general habían sido un equipo que ha querido ganar desde el primer minuto, que había entendido perfectamente el trabajo de la semana", añadiendo que "a los chicos hay que felicitarlos por el trabajo que han desarrollado". Igualmente, David Cabello afirmó que "habían sido capaces de ganar el gol average también al equipo rival que es algo muy a tener en cuenta y muy importante", reiterando que "esto se va a decidir por poco".

David Cabello "El equipo ha trabajado para que pueda disfrutarla porque es una victoria de decir que estamos vivos, que queremos seguir en esta categoría que la merecemos, que la hemos trabajado, que va a ser sufrida y que vamos a estar luchando hasta el final"

A pesar de la importancia de los tres puntos, el entrenador del Poli El Ejido quiso poner los pies en la tierras, conocedor de lo que todavía queda por hacer. De esta forma, expresó que "es un paso adelante, sobre todo contento con esta victoria merecida en todo momento y que el equipo ha trabajado para que pueda disfrutarla porque es una victoria de decir que está vivo, que quiere seguir en esta categoría que la merece, que la ha trabajado, que va a ser sufrida y que va a estar luchando hasta el final, pero ha dado un pasito".

Por otra parte, también habló sobre Neto después de que no pudiera estar finalmente a su disposición. "Lo que no podemos es jugar con la salud de los chicos. Por muy necesitados que estemos al final y por mucho que quieran ellos" aseveró sobre ello. Sobre la situación del lateral diestro mencionó que "tiene una molestia en el menisco que le hace que esté inflamada, un pequeño esguince en el ligamento lateral interno que hace que su rodilla no esté estable y que no podemos tomar riesgos".

"Hay que darles las gracias a ellos por el trabajo que están realizando y esos esfuerzos que han hecho para adaptarse a otros contextos"

Por su parte, también fue preguntado por los movimientos realizados en el once con respecto al que cayó en el último encuentro disputado en Santo Domingo. Respecto a ello indicó que "habían planteado un partido en el que les había salido todo a la perfección y eso es gracias al trabajo de los chicos porque en dos días hemos planteado unos cambios, algunos obligados y otros no obligados". Continuando en esa línea señaló que "hay que darles las gracias a ellos por el trabajo que están realizando y esos esfuerzos que han hecho para adaptarse a otros contextos, pero al final es algo que ellos atesoran, que conocen, se pueden adaptar perfectamente a lo que les pedimos".

Además, también hizo referencia a uno de los hombres del partido como Caio Emerson, autor del primer tanto del partido. "Es un chico que viene de unas circunstancias muy particulares, la gente igual desconoce el hecho de igual también por qué ha tardado tanto tiempo en ofrecer este rendimiento que todos esperábamos", explicó sobre el brasileño. Igualmente agregó que "la temporada pasada no tuvo participación en ningún club, nosotros por la precariedad que teníamos ya a final de mercado con el tema económico tuvimos que hacer un mínimo esfuerzo porque el está haciendo un gran esfuerzo por estar aquí con nosotros"

Mientras, respecto al pichichi celeste, Álex Escardó, que volvió a partir desde el banquillo manifestó que "había hecho muy buenos minutos, les había dado muchísimas cosas, es un jugador importantísimo para esta plantilla, pero como lo es Mauro que ha jugado dos, tres, cuatro minuto más el descuento y ha tenido su momento, su oportunidad".

Con respecto al próximo encuentro que disputarán los ejidenses en Santo Domingo contra el UCAM Murcia afirmó que "los cinco partidos que nos restan son importantísimos". A pesar de ello, Cabello quiere ir día a día por lo que mencionó que "iban a centrarse en sacar las conclusiones positivas del partido, en analizarlo bien, ver qué habían hecho bien, qué habían hecho mal". De esta manera, el técnico celeste aseguró que "toca seguir trabajando porque son tres puntos importantísimos, pero no es definitivo".