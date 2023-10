Inmediata defensa de liderato de Unicaja Costa de Almería contra la muralla de Lugo

Hacía mucho tiempo que Unicaja Costa de Almería no ocupaba el liderato de la Superliga, incluso habiendo sido campeón hace dos temporadas al finalizar la fase regular segundo, detrás de Melilla. Ha sido en la jornada 3 de la temporada 2023/2024 cuando ha llegado de nuevo a lo más alto, asumiendo que es pura anécdota, pero sabiendo saborear todo el mérito contraído para conseguirlo. El equipo ha dado una imagen muy rotunda, se ve avalado por una tremenda solidez y disfruta y hace disfrutar con su juego. Es uno de los cuatro invictos que quedan, empatado a puntos con Grupo Herce Soria (mejor coeficiente de sets), un punto sobre Melilla Ciudad del Deporte y dos sobre Pamesa Teruel.

Este sábado se mide al colista, haciendo válida la típica expresión de que la clasificación se pliega por la mitad para que ambos equipos, primero y último, caigan el uno sobre el otro. De igual modo, la situación actual de Arenal Emevé Lugo es pura anécdota, puesto que queda mucho por delante y no solo referido a jornadas, sino también a la conjunción de los equipos hasta llegar a su máximo nivel. En ello andan todos, también un conjunto lucense que no ha tenido la suerte de cara en el inicio de la competición, acumulando en las tres primeras jornadas otras tantas derrotas, en las que ha hecho solo un set y que, por lo tanto, no ha conseguido abrir su casillero de puntos.

Ve en esta jornada, como es lógico, la oportunidad de dar un giro de 180º a su situación, ya que doblegar al líder supondría una inyección de moral y confianza. Para ello se va a valer de la fortaleza de su pista, el Arenal Arena, por donde pasan sus opciones de hacer algo positivo esta temporada. De hecho, su único set lo ha logrado en casa y nada menos que frente a Grupo Herce Soria, que como se ha apuntado antes es segundo, invicto tras doblegar a Guaguas y con pleno de puntos. Ese 1-3 de la segunda jornada es un aviso a Unicaja Costa de Almería, si bien al conjunto ahorrador no le hacía falta porque ha viajado sin exceso de confianza en su equipaje. Delante están los 'loitadores', y se sabe.

En aquel encuentro el 'Coco' Linares, su opuesto, hizo nada menos que 27 puntos, todos de ataque con un 71% de efectividad. Es el gran cañonero del equipo, pero tampoco es una sorpresa porque su trayectoria en España es conocida. Sí fue una presentación muy rotunda la del alemán Max Schulz, un receptor de 21 años recién cumplidos que realizó la misma aportación, otros 27 puntos, sumando dos saques directos y tres bloqueos. Esta dupla copó prácticamente todo lo que atacó un Arenal Emevé dirigido por Dexter Edward, procedente de Teruel el curso pasado y antes de Tarragona, colocador joven de una gran proyección que ha elegido la capital gallega para forjarse definitivamente en el alto nivel.

Es tradicional que haya habido buenos aciertos en los fichajes por parte de los lucenses, que han traído a España a grandes jugadores. Esta temporada, además del alemán Max Schulz han apostado por otro joven extranjero, en su caso brasileño y central, como es Luis Henrique Augustinho, autor de cuatro bloqueos ante Soria. Como centrales tiene a su vez a una pareja de nacionales de buen nivel, Aurelio Rodríguez, que ha pasado antes por Textil y Cáceres y que vive su tercera campaña como 'loitador', y Juanfran Frías, que llega de Textil, pero antes vía Soria, donde militó tres temporadas. Como no, el 'jefe' es el de siempre, el de la casa, un Víctor Bouza receptor incombustible que tira del carro.

En la posición de líbero la alternativa la tiene otro chico de la cantera, Miguel Paradela, de tan solo 19 años, junto a Samuel Barrasa, de 16 años en su segunda experiencia con el primer equipo. A las órdenes de José Valle, el técnico que el curso pasado sucedió a Diego Taboada, están además Luca Biliato como opuesto o como receptor, jugador de una gran polivalencia y con experiencia más que contrastada, el colocador Pablo Villar, joven pero con varios años de rodaje en la dinámica del equipo de Superliga, y un fichaje más, el receptor Nahuel Ossola, con pasado en UBE L’Illa Grau y Tarragona, de 21 años y con ganas de hacerse un nombre en el máximo nivel del voleibol español.

Viene de caer este miércoles en la pista mallorquina y a su regreso recibirá a Unicaja Costa de Almería asumiendo el buen estado de forma del conjunto de Charly Carreño

Respecto a los otros dos partidos disputados por Arenal Emevé, las jornadas 1 y 3 jugó lejos de su feudo encajando sendos 3-0, si bien frente a un rival que han comenzado muy fuerte, Cisneros Alter, y otro que quiere hacer grandes cosas, Conectabalear Manacor. Así, viene de caer este miércoles en la pista mallorquina y a su regreso recibirá a Unicaja Costa de Almería asumiendo el buen estado de forma del conjunto de Charly Carreño. A los verdes todo les está saliendo, muy fuertes en saque, muy contundentes en ataque y cada vez mejor en recepción y bloqueo. Tras sufrir y resistir un durísimo partido inicial en el Moisés Ruiz ante UPV Léleman Conqueridor, después han sido muy superiores tanto a Manacor como a Palma, situando ahora el objetivo del 4 de 4, 12 de 12, en Lugo.

El encuentro estará dirigido por la pareja vallisoletana formada por Carlos Robles y por Jesús Antonio Soria, quien nunca antes ha arbitrado a Unicaja Costa de Almería. La hora de inicio prevista es la de las 19:45 horas, justo después del partido que el femenino de Arenal, dirigido durante tres meses el pasado curso por Charly Carreño, jugará ante Santa Cruz Cuesta Piedra a las 17:00 horas, correspondiente a la Liga Iberdrola. Así, con más motivo el técnico almeriense, agradecido al club lucense, tiene esta visita como especial.