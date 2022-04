"Todas las mañanas me despierto pensando en levantar la Superliga con Unicaja Almería"

Las pulsaciones ya han bajado después de la épica remontada frente a Guaguas. El Moisés Ruiz vibró, la plantilla sacó la garra y la furia almerienses, y el cuerpo técnico se dejó la garganta en gritos de ánimo y correcciones. Fue el cóctel perfecto, que debe de estar bien agitado desde este sábado que comienza la gran final ante Melilla. Hay ganas de revancha, hay ganas de reivindicarse, pero sobre todo hay ganas de volver a levantar la Superliga Masculina.

Manolo Berenguel

Le pillo con las manos en la masa.

Pues sí, estoy delante del ordenador con toda la información recibida por parte de nuestro estadista, Guille, que siempre nos ofrece los mejores datos para preparar los encuentros. Los jugadores han tenido mañana de descanso [la de este miércoles], pero los técnicos estamos trabajando en la preparación de la final.

¿Cómo está la plantilla?

Muy bien, imagínate después de la remontada a Guaguas, sobre todo por cómo venía Guaguas. Sabíamos que era muy difícil ganarles dos partidos seguidos, pero fuimos capaces de contrarrestar su espectacular juego. Fueron dos partidos apoteósicos de 3-2; es más, como anécdota en el tercer partido conté los puntos totales, nosotros hicimos 115 y ellos 113. Es decir, que por dos puntos estamos en la final y esto me da la razón cuando le digo a los jugadores que cada acción en este deporte es importantísima.

Dígame la verdad, el domingo lo vio perdido.

La verdad es que no, nunca doy mi brazo a torcer. Nunca jamás doy mi brazo a torcer. Es verdad que viendo como estaba Guaguas y que no salía nuestro juego, sólo tenía la esperanza que pasara lo que pasó. ¿Qué pasó? Que empezamos a jugar, nuestros atacantes de punta no los teníamos, los centrales hacían lo que podían... Al final resurgieron varios jugadores, se subieron todos al carro y conseguimos pasar a la final de una forma brillante.

Hace falta ese mismo espíritu para ganarle la Superliga a Melilla.

Sin duda. Aquí nadie regala nada, todo es trabajo y esfuerzo diario. Si me preguntáis al principio de las eliminatorias si prefiero pasar como lo hemos hecho o ganando 3-0 todos los partidos, escojo ésta segunda, está claro. Pero esto también tiene un arma de doble filo, puede haber otra lectura. Yo me quedo con la lectura que supimos sufrir muchísimo ante Guaguas, que desarrollamos un gran voley y me atrevo a decir que ambas premisas nos dan un poco de ventaja con respecto a Melilla, que ha ganado sus partidos de forma contundente.

"No es nada fácil jugar una final y nosotros vamos a jugar nuestra vigesimocuarta, de las que las últimas quince son seguidas"

¿Qué tiene que mejorar este Unicaja con respecto al de la final de Copa del Rey?

Tenemos que tener nuestro día porque Melilla es un equipo muy regular. Nosotros fuimos muy regulares en la primera vuelta. A partir de las vacaciones, empezaron los problemas tras la primera derrota ante Palma, que vino condicionada por la COVID-19. Hay que recordar que acabamos segundos porque hubo dos partidos [Boiro y Soria] en los que no pudimos competir por falta de tiempo tras ser aplazados por contagios. Tiene que salir nuestro voley como este fin de semana. Si somos capaces de sacarlo, muy bien tiene que jugar Melilla para ganarnos. Esto no es prepotencia, es confianza en los míos. Para mí el favorito es Melilla.

Hace 25 años...

Es una sensación que no lo puedo explicar, es un bienestar interior. Me vienen recuerdos de momentos de adrenalina increíbles. Yo se lo digo a los jugadores: "Me despierto cada día pensando en levantar un título". Cada día. No en esta temporada, sino que desde que era jugador. En las reuniones previas a los partidos por los títulos, hago a los jugadores cerrar los ojos y que recuerden esa sensación que han sentido alguna vez al levantar un título. Toca revivirla.

Guaguas, Palma, Teruel, Soria... Todos pasan pero el que nunca falla en las finales es Unicaja.

Me alegra que me hagas esa pregunta. Estoy orgullosísimo de pertecener a este club tanto de jugador como de entrenador. Tenemos la suerte de tener un patrocinador como es Unicaja Banco, que nos da estabilidad y nos 'obliga' a hacer las cosas bien, que es como las estamos haciendo en los últimos años. Todo suma, hemos conseguido unir a Unicaja con otras empresas y, por supuesto, con la gran colaboración de las administraciones. No es nada fácil jugar una final y nosotros vamos a jugar nuestra vigesimocuarta, de las que las últimas quince son seguidas. Esto merece un respeto, este club merece ser respetado.

Raúl García 'Asensio'

Cuénteme las sensaciones de la plantilla ante la gran final.

Estamos a un paso de cumplir el gran objetivo de la temporada. Bueno, realmente ya lo hemos cumplido porque nos hemos metido en la final, pero ya que estamos aquí queremos rematar la faena y ganar la Superliga. Unicaja es un club confeccionado para ganar finales, estamos muy contentos con el trabajo que se ha hecho y queremos el broche perfecto para la temporada.

Además, el gen de Unicaja es el de conformarse con las finales, sino que llega para ganarlas.

Es un mérito meterse en las últimas quince finales de forma consecutiva. Es cierto que en las últimas no hemos tenido la suerte de levantar los títulos, pero ahora estamos convencidos de que vamos a devolver al club al sitio al que se merece.

Me dice Manolo que se levanta todas las mañanas pensando en levantar el título. Supongo que ante su primera final, usted está igual.

Por supuesto, pero no sólo yo, sino que todos mis compañeros. Nunca te llegas a imaginar cómo es el momento de levantar el título, de ganar el último punto del partido. Son momentos que quieres vivir alguna vez en tu carrera deportiva y ahora que están tan cerca, piensas en ellos todos los días.

¿Los nervios le han hecho cambiar algún hábito estos días?

La verdad es que no. Como nos ha ido tan bien desde el principio de temporada, creo que hay que mantener los hábitos, los métodos de entrenamiento... todo lo que nos ha ayudado a estar metidos en la final.

"Nunca te llegas a imaginar cómo es el momento de levantar el título, de ganar el último punto del partido"

Melilla: les ganó la final de Copa, se rompió usted allí el dedo. Supongo que ganas le tienen.

Para mí es importante volver allí y enfrentarme a la situación porque fue precisamente en ese partido cuando se paralizó mi temporada por culpa de la lesión en el dedo. Por lo demás, lo afrontamos como lo que es: una final que jugamos ante Melilla, pero que podíamos haber jugado contra cualquier otro. Nuestra intención es traernos un buen resultado de allí este fin de semana.

Pero ganas de revancha sí que hay.

Más que ganas de revancha, son ganas de demostrar nuestro nivel. Hemos venido para quedarnos, para tener una buena base de cara al futuro y claro que queremos ganarla para darle una alegría a los aficionados y al club.

¿Berja va a ser verde?

Berja va a estar a tope con Unicaja Almería, esto tenlo por seguro.

Finalmente, imagino que habrá tocado poco los apuntes estos últimos días. [Asensio estudia un grado medio de auxiliar de enfermería, con vistas a un superior de higiene bucodental]

No me ha cambiado nada la situación. El volumen de trabajo y de entrenamiento es el mismo que durante la temporada, así que sigo teniendo mi tiempo para seguir formándome. Creo que fundamental para cualquier persona tanto el estudio como el deporte y éste me está viniendo muy bien para crecer como persona.