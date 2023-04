El Ejido Futsal-Burela: Adiós al play off (2-4)

Fue bonito mientras duró, pero el El Ejido Futsal ha terminado de decir adió al sueño del play off después de caer ante el gallito Burela. Una derrota que junto a los triunfos del Sala 10 Zaragoza y del Unión África Ceutí deja a los celestes a seis puntos de la quinta plaza cuando tan solo restan dos jornadas por disputarse. El conjunto que dirige José Escrich pudo sacar un empate ante su gente, pero los goles de Pitero y Kaluza a falta de veinte segundos para el final llevaron la victoria hasta tierras gallegas.

Los ejidenses, que venían de caer en el último minuto en su visita a Leganés, afrontaban ante los gallegos un todo o nada en esa intensa lucha por el play off. No le valía otra cosa que no fuera la victoria a los celestes, más aún cuando conocían que el viernes el Unión África Ceutí se había impuesto ante Gran Canaria. Peña logró adelantar a los celestes a los doces minutos de juego, pero porque les duró la alegría.

Prácticamente se acababa de reanudar el juego cuando Rikelme puso las tablas en el marcador. Duro golpe el que recibía este El Ejido Futsal, pero mayor sería el siguiente. Cuatro minutos más tarde el visitante David Pazos consiguió darle la vuelta al tanteador, llegándose al descanso con la mínima ventaja para el Burela.

Todavía quedaban veinte minutos por delante en los que los ejidenses tenían que remontar el partido sí o sí para seguir en la pelea por el play off. Le estaba costando a los celestes, que a la media hora de juego gozaron de dos ocasiones, una de Pele y otra incluso del meta Manolo, para empatar el partido sin fortuna.

Pero no fue hasta a falta de tres minutos para que sonara la bocina cuando Pipi puso la igualada en el electrónico. El primer paso estaba dado, pero todavía necesitaban otro gol. Pero lo peor estaba por venir. Tan solo restaban veinte segundo para el final cuando Pitero primero y el meta Kaluza después anotaron para llevarse los tres puntos hasta tierras gallegas.

Una derrota que deja a este El Ejido Futsal sin el sueño del play off, viendo como el ascenso se le resiste y pasará una temporada más en la categoría de plata. Los celestes están ahora a seis puntos de la quinta plaza en la que están igualados el Unión África Ceutí y el Sala 10 Zaragoza. Por su parte el Burela sella matemáticamente su segunda plaza.