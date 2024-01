El Ejido Futsal comienza el año con un duelo clave por el play off

Puesto el punto final al 2023, el 2024 ya está aquí con el regreso a la competición. Después del parón navideño y la semana sin Liga con motivo de la Supercopa de España, El Ejido Futsal vuelve este sábado a la acción. Y los celestes lo hacen visitando (19:00 horas) a O Parrulo Ferrol, cuarto clasificado, en un duelo clave en la lucha por el play off. Si los del Poniente lograron despedir el pasado año con victoria, pretenden comenzar el nuevo volviéndose a llevar los tres puntos.

Encuentro en tierras gallegas que servirá también para concluir la primera vuelta del campeonato en la categoría de plata, la cual a los ejidenses no les ha ido como hubieran deseado. A seis puntos de la quinta plaza, los celestes no pueden fallar si quieren mantenerse con vida en la pelea por hacerse con un billete para el play off. Más aún cuando enfrente se encuentra un rival directo, que se encuentra a nueve puntos del conjunto que dirige José Escrich.

Tras su goleada ante el Betis B antes de las fechas navideñas, los celestes buscarán encadenar su segunda victoria consecutiva por primera vez en la presente temporada. Por su parte, los ferrolanos llegan a la cita después de empatar su dos últimos encuentros frente al Unión África Ceutí, quien en la actualidad ocupa la quinta plaza de la clasificación, y el Barça Atlètic, respectivamente. Mientras, anteriormente los gallegos lograron tres triunfos consecutivos contra el Bisontes Castellón, el Melistar y el Leganés.

Además, el choque frente al O Parrulo Ferrol, en el que milita el almeriense Negro, también servirá para ver por primera vez en acción a las dos incorporaciones realizadas hasta la fecha por El Ejido Futsal como son Cerviño y Amin. Mientras, en las filas celestes ya no se encuentran ni el brasileño Kadinho ni Pele, quienes se desvincularon semanas atrás del conjunto ejidense, así como Adrián se ha marchado cedido a Avanza Jaén de Segunda División B.