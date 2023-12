El Ejido Futsal despide el año con goleada al Betis B (8-1)

Nada mejor que despedir el año con una goleada. Eso es lo que hizo este sábado El Ejido Futsal en la visita del Betis B. Los celestes lograron reencontrarse con la victoria después de cinco jornadas frente al filial verdiblanco, poniendo fin a su dinámica negativa. Tres puntos con los que el conjunto dirigido por José Escrich consigue recortar distancias con la quinta plaza, que ocupa el Unión África Ceutí, para acercarse a los puestos de play off.

Los celestes despedían el año en casa y lo querían hacer reencontrándose con la victoria tres jornadas. No podían esperar más los del Poniente para poner fin a la dinámica negativa, la que le ha llevado a estar más cerca de los puestos de descenso que de los de play off. Además, era un día propicio para recortar distancias con la quinta plaza tras la derrota del Unión África Ceutí frente al Melistar de este pasado viernes. Por su parte, el filial verdiblanco necesitaba llevarse los tres puntos hasta tierras sevillanas para salir de los puestos de descenso.

Apenas se habían disputado los cuatro primeros minutos cuando Juanan, el pichichi de la categoría de plata, mandó el primer aviso con un disparo que desvió el guardameta visitante. Minutos más tarde fue Adrián quien la tuvo, el portero una vez más volvió a brillar para mantener la igualada. Sin embargo, Kadinho acabó abriendo el marcador antes de llegar al ecuador del primer tiempo. Era el primero, pero el segundo no se hizo de rogar y en el minuto catorce Josete amplió distancias.

El encuentro estaba donde los celestes querían, si bien los verdiblancos también gozaron de un disparo al palo de Mariano. Pero los ejidenses acabaría firmando el tercero, obra del pichichi Juanan, antes de pasar por vestuarios. Con la cómoda ventaja para los locales concluyó el primer tiempo, en el que los del Poniente demostraron de manera clara el por qué estaban delante en la clasificación.

El resultado era bastante cómodo para El Ejido Futsal, pero eso no fue motivo para que dejaran de intentar seguir ampliando su renta. Así, nada más regresar de vestuarios Josu Mendive tuvo una doble ocasión que repelió el guardameta. Pero más tarde el propio Josu Mendive acabó haciendo el cuarto. Y tan solo un minuto después Josete anotó el quinto, el segundo de su cuenta particular, para encarrilar aún más el encuentro. No obstante, el filial bético también obligó a Jesús Gómez a realizar una gran parada para mantener su portería a cero.

Sin embargo, los verdiblancos acabarían batiendo a Jesús Gómez. Fue Álex Bernal quien redujo distancias en el minuto 28, pero la remontada era impensable. Todavía más cuando a falta de cinco minutos para el final Josete volvió a ver portería para hacer el sexto y su hat-trick. Mientras, Juanan materializó el séptimo y Josete marcó su cuarto gol de la tarde para subir el octavo al marcador sobre la bocina. Una goleada para despedir el año que permite a los celestes, quienes se reencontraron con la victoria tras cinco jornadas, reducir distancias con los puestos de play off. A El Ejido Futsal le tocará visitar a O Parrulo Ferrol a la vuelta de las vacaciones, mientras que el Betis B recibirá al Sala 10 Zaragoza.