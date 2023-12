El Ejido Futsal luchará por despedir año con victoria

El año 2023 está llegando a su fin y El Ejido Futsal no llega en su mejor momento, estando más cerca de los puestos de descenso que de los de play off. Hasta cinco jornadas sin vencer encadena el conjunto celeste, que este sábado (18:30 horas) recibe al Betis B con el objetivo de terminar con su dinámica negativa. No le queda otra a los del Poniente, que están viendo como cada vez se le pone más complicado el objetivo de concluir la temporada entre los cinco primeros clasificados.

El conjunto dirigido por José Escrich se mide a uno de los equipos que se encuentra en la zona roja de la tabla, si bien los ejidenses no pueden fiarse. Si los celestes pretenden volver a acercarse a los puestos de cabeza de la tabla, separándoles ya nueve puntos de la quinta plaza ocupada por el Unión África Ceutí, los verdiblancos buscan salir de los puestos de descenso. Tan solo un punto les separa de los puestos de permanencia, que marca el Leganés.

Además, el filial bético llega a la cita después de reencontrarse con la victoria el pasado sábado, poniendo fin a una racha de diez encuentros sin ganar. Los sevillanos lograron golear tres a cero al Barça Atlètic, otro de los equipos de la zona baja de la tabla. Anteriormente los verdiblancos tan solo habían sido capaces de superar al Burela, uno de los principales candidatos al ascenso, al que se impusieron por la mínima en la segunda fecha del campeonato en la categoría de plata.

Después de este encuentro tan solo restará una jornada para concluir la primera vuelta, la cual completarán los celestes visitando a O Parrulo, uno de los equipos que está en puestos de play off, y los verdiblancos harán los propio recibiendo al Sala 10 Zaragoza, segundo clasificado y a tan solo tres puntos del líder UMA Antequera. Una cita que no llegará hasta el 13 de enero, siendo entonces cuando regresará la competición tras el parón navideño.