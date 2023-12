El Ejido Futsal continúa complicándose el play off en Zaragoza (2-2)

El play off se está convirtiendo en un objetivo cada vez más complicado para El Ejido Futsal, que no pudo aprovechar la oportunidad de recortar distancias con la quinta plaza después de que el viernes empatara el Unión África Ceutí. Y eso que los celestes no estuvieron tan lejos de llevarse los tres puntos en su visita al Full Energía Zaragoza. El conjunto que dirige José Escrich fue capaz de ponerse con ventaja al comienzo de la segunda mitad con un tanto de David Señoret que servía para darle la vuelta al marcador, remontando el tanto inicial de Alejandro Pasamón que ya había igualado Peña. Sin embargo, Jorge Tabuenca a falta de seis minutos para que sonara la bocina puso el definitivo dos a dos.

Los ejidenses viajaban a la capital aragonesa sabiendo de primera mano que tenían una nueva oportunidad de reengancharse a la lucha por le play off. Mientras, los maños también afrontaban una gran ocasión para colarse entre los cinco primeros clasificados. Avisaron los celestes en el primer minuto con un tiro de Josete en un saque de esquina, aunque sin éxito. Los visitantes lo volvieron a intentar también en hasta dos jugadas desde la esquina con disparos de Juanan, en la primera, y de Josete, en la segunda, sin lograr abrir el marcador.

Pero serían los maños quien lograrían ponerse en ventaja cuando en el minuto tres Alejandro Pasamón batió a Manolo tras una asistencia de Jorge Tabuenca. Los ejidenses trataron de reponerse del golpe y apenas cuatro minutos más tarde Peña empató el partido en La Granja. Fue entonces cuando los pupilos de José Escrich comenzaron a buscar el segundo, teniéndola en un disparo cruzado de Beto y en un contraataque finalizado por Kadinho que sacó de manera providencial el guardameta.

Los celestes hicieron todo los posible por adelantarse en el marcador antes del descanso, aunque sin fortuna. De esta manera, la tuvieron en la recta final Juanan con un disparo a media vuelta que rechazó de nuevo el portero y un tiro lejano de Josete que se estrelló en la madera. Mientras, los locales Fran Tabuenca y Jorge Tabuenca probaron a Manolo. Con uno a uno ambos equipos se marcharon a vestuarios y con todo por decidirse en la segunda mitad.

No le sentó nada mal el descanso a El Ejido Futsal, que logró remontar el tanto inicial local transcurrido el primer minuto de la segunda parte. Fue David Señoret quien con un disparo con la zurda ponía en ventaja a los visitantes por primera vez en el partido. Ante el resultado favorable para los celestes no cesaron de llegar las ocasiones del conjunto aragonés. Así, en el minuto 25 Manolo tuvo que realizar una gran estirada a disparo de Iván Romero, teniendo que meter también la mano en una ocasión de Jesús Preciado, quien el rechace lo estrelló en el larguero.

Los ejidenses también intentaron ampliar distancias, estando a punto en claras ocasiones protagonizadas por David Señoret, Josete y Josu Mendive. Pero los locales, quienes en el ecuador de la segunda mitad ya se había puesto con cinco faltas, se negaba a marcharse de vacío por primera vez en casa en la presente temporada. De esta forma, Manolo volvió a estar providencial. En esta ocasión para evitar el gol de Muniesa. Sin embargo, Full Energía Zaragoza acabó igualando el encuentro a falta de seis minutos para que sonara la bocina con un tanto de Jorge Tabuenca.

Pudieron los ejidenses llevarse el partido en el último minuto con un disparo de Beto, pero el guardameta evitó el tanto visitante con el pie el portero. Los pupilos de José Escrich querían el triunfo, por lo que su técnico no dudó en terminar el encuentro con portero-jugador. Pero el marcador ya no se movió más y los celestes se tuvieron que conformar con un punto que le mantiene alejado de los puestos de play off, que sigue teniendo a nueve puntos. Ahora le tocará despedir el año la próxima semana recibiendo al Betis B.