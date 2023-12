El Ejido Futsal, obligado a reaccionar en Zaragoza

Le van quedando menos balas a El Ejido Futsal, al que se le está poniendo cada vez más complicado el objetivo del play off cuando todavía no se ha llegado al ecuador de la competición. A nueve puntos de la quinta plaza, los celestes visitan este sábado (19:00 horas) al Full Energía Zaragoza con la obligación de ganar si no quieren seguir alejándose de los puestos de cabeza. Después de encadenar cuatro jornadas sin vencer, la última de ellas ante el líder UMA Antequera al que estuvieron a punto de sorprender, el conjunto dirigido por José Escrich necesita reencontrarse por fin con la victoria.

No lo tendrán fácil los ejidenses, que se miden a otro equipo que está peleando por lo mismo y se encuentra en mejor situación. Los maños son sextos a tan solo dos puntos del play off, por lo que también necesitan ganar para colarse entre los cinco primeros. Además, a los aragoneses se les presenta una jornada propicia para ello, puesto que el Unión África Ceutí, quinto en la tabla, tiene que visitar a otro de los equipos que se encuentran en la zona de privilegio como es O Parrulo Ferrol.

Asimismo, los zaragozanos llegan a la cita después que la pasada jornada consiguieran volver a ganar tras cuatro fechas gracias a su goleada en la visita al Barça Atlètic. Igualmente, el rival de El Ejido Futsal aún no conoce la derrota en casa, por lo que los celestes tendrán el complicado reto de ser el primer equipo que logra vencer en La Granja, donde solo el Melistar y el Unión África Ceutí han sido capaces de puntuar. Pero poco le tiene que importar ello al conjunto que dirige José Escrich, puesto que necesita reaccionar cuanto antes para no seguir complicándose el objetivo de play off.

Para el técnico del conjunto ejidense es un partido de trascendental importancia, por lo que no dudaba en señalar que "a nivel de grupo es una final para nosotros, así lo catalogamos cuando finalizó el partido del sábado pasado". "Necesitamos tres puntos sí o sí y moralmente el equipo necesita una victoria", aseguraba Escrich. Mientras, sobre los maños comentaba que es un "rival muy complicado, creo que no hay ningún equipo que haya podido en esta primera vuelta hacerles daño en esa situación defensiva que tienen, porque es muy difícil atacar esa situación”.

Además, José Escrich también resaltaba que "tienen un juego muy directo, sacan goles de cualquier jugada, lo tienen todo muy trabajado desde hace mucho tiempo, tienen un grupo de jugadores que no varía y dejar la portería a cero sería una proeza". Por su parte, sobre el encuentro de este sábado afirma que "una vez empiece el partido no puede ser un lastre para nosotros, porque lo cierto es que en general hemos sido mejores que la gran mayoría de los equipos con los que hemos jugado, otra cosa es que no hayamos ganado".