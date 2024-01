Empate del Pulpileño ante el Muleño para cerrar la primera vuelta (1-1)

Tan solo un punto pudo sumar el Pulpileño, que no pudo pasar del empate frente al Muleño para cerrar la primera vuelta en este grupo XIII de Tercera RFEF. Los rojinegros lograron adelantarse en el marcador con un tanto de Elliot al filo de la media hora, pero en los primeros minutos del segundo tiempo el visitante Juan Carlos acabaría igualando el encuentro. Un punto que apenas permite a los almerienses acercarse a los puestos de play off llegado el ecuador del curso.

Los rojinegros recibían a los murcianos, uno de los equipos de la zona baja de la tabla, con la mente puesta en brindar una nueva victoria a su afición, la primera como local de este 2024. El conjunto dirigido por Paco Jurado, quien tras las primeras jornadas sustituyera a Juanjo Asensio en el banquillo, afrontaba la cita con la necesidad de llevarse los tres puntos para reengancharse en la pelea por el play off. Y a la vez los almerienses, que en esta ocasión no podían contar con Gastón al cumplir sanción por ciclo de amonestaciones, también querían distanciarse de los puestos de descenso.

Fueron los locales quienes dispusieron de las primeras ocasiones como una de Eloy con un disparo de manera acrobática superado el primer cuarto de hora, pero el guardameta lo evitó con una gran estirada. Tan solo unos minutos más tarde probó fortuna Fofana, si bien su tiro se marchó por encima del larguero. Sin embargo, el tanto rojinegro no se hizo de esperar y al filo de la media hora de partido Elliot adelantó al Pulpileño con un potente disparo desde la frontal tras iniciar la jugada con un robo en campo contrario.

Con ventaja ya en el marcador, los rojinegros buscaron ampliarla. De esta forma, a falta de unos diez minutos para que concluyera el primer tiempo la tuvo Fran Cortés con la testa, pero su remate se marchó rozando la madera. Con la momentánea victoria local ambos equipos pusieron rumbo a vestuarios. Los almerienses estaban logrando su segunda victoria consecutiva después de la goleada en la visita al Ciudad de Murcia, pero ni mucho menos se debían fiar.

Y vaya si no se podían fiar los rojinegros. Apenas se habían disputado los diez primeros minutos del segundo tiempo cuando Juan Carlos batió a Héctor Pizana para igualar la contienda. Los levantinos intentaron volver a adelantarse. En el 57' un peligroso centro de Cristo Martín no le llegó a rematar nadie. Se le estaba resistiendo la victoria a los de Paco Jurado, teniéndola a falta de un cuarto de hora Chumbi con un remate de cabeza que se fue alto.

No cesó en el intento el Atlético Pulpileño, que en la recta final gozaron de una nueva ocasión en un disparo de Julen, quien volvía a debutar con su nuevo equipo, si bien no tuvo éxito. Quien también la tuvo fue Izan Segura, una vez más sin fortuna. Ya no se movió más el marcador y los rojinegros se tuvieron que conformar con un empate frente al Muleño para cerrar la primera vuelta. Un punto que permite a los almerienses recortar mínimamente su distancia con los puestos de play off, que ahora marca el Real Murcia Imperial, antes de comenzar la segunda vuelta recibiendo al Balsicas Atlético.