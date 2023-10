Paco Jurado sustituye a Juanjo Asensio en el banquillo del Atlético Pulpileño

Juanjo Asensio ha dejado de ser entrenador del Atlético Pulpileño después del mal arranque liguero del conjunto almeriense. La entidad rojinegra, que ha decidido prescindir de sus servicios apenas diez meses y medio después de contratarlo, se ha movido rápido y el banquillo local del San Miguel ya tiene inquilino. Será Paco Jurado, que el pasado curso estuvo en el cuerpo técnico del Águilas, quien se encargue de enderezar el rumbo de un Pulpileño que aún no ha logrado la primera victoria de la temporada.

El club almeriense ha agradecido de manera pública en su perfil de redes sociales a su yaextrenador "el trabajo realizado en el Club Atlético Pulpileño", además de "desearle la mayor suerte en sus proyectos futuros". Juanjo Asensio aterrizó en Pulpí el pasado mes de noviembre para relevar a Loreto. El Pulpileño, descendido de Segunda RFEF, ocupaba por aquel entonces la décima posición en la undécima jornada, con apenas tres victorias y cinco derrotas, viendo la promoción de ascenso a cinco puntos.

Juanjo Asensio, con experiencia previa como futbolista en el Águilas y como entrenador en el Mazarrón y Lorca Deportiva, logró enderezar el rumbo con cuatro victorias consecutivas (las tres primeras, sin encajar) para terminar metiendo finalmente al equipo rojinegro en las eliminatorias siendo el tercer mejor equipo en el plazo que estuvo, empatado con el Lorca Deportiva, con 37 puntos. Sólo el Águilas hizo más (46). En concreto, los registros fueron de once victorias, cuatro igualadas y otras tantas derrotas, con 31 goles a favor y 18 en contra. En la fase de ascenso cayó ante un buen Lorca Deportiva en la primera eliminatoria (2-2 y 2-1).

Sin embargo, el arranque liguero de la presente temporada no ha sido el mejor, con apenas tres empates y una derrota, anotando sólo un gol a favor, dejando al Pulpileño en la décimo quinta plaza, una por encima del descenso. Se marcha así Juanjo Asensio con un balance de once victorias, ocho empates y seis derrotas. El reto lo tiene ahora un Paco Jurado que buscará aprovechar su primera gran oportunidad como entrenador principal. Natural de Lorca, el técnico, de 47 años, como futbolista defendió los colores del Real Madrid C, Real Murcia, Toledo, Sporting, Real Jaén, Xerez, Rayo Vallecano, Lorca Deportiva, Roquetas (06-07 y Baza, colgando las botas en 2010. Ya como técnico, logró el pasado ejercicio el ascenso a Segunda RFEF como segundo entrenador en el Águilas. Anteriormente, dirigió al filial aguileño, en Preferente Autónomica, durante la 21-22, pasando también por La Hoya Lorca.