Juanjo Asensio: "El objetivo se cumple en el mes de mayo o junio"

El 7 de mayo de este 2023 el Atlético Pulpileño caía eliminado en primera ronda del play off ante el Lorca Deportiva. De ese momento, el conjunto rojinegro con Juanjo Asensio (31/08/1985, Águilas) continuando al frente de su banquillo comenzó a pensar en tomarse la revancha y vivir un año bonito en el curso que está a punto de comenzar. Pero su técnico es consciente de que "el objetivo se cumple en el mes de mayo o junio", reconociendo que "no ha visto a ningún equipo ascender en septiembre ni descender en enero".

¿Qué balance hace de esta pretemporada que llega a su fin?

La pretemporada bien porque al final es complicado temporada tras temporada tener a dieciocho o veinte futbolistas nuevo, solo han renovado tres futbolistas del año anterior. Eso conlleva que al final diecisiete o dieciocho futbolistas nuevos adquieran o cojan tus conceptos, lo que tú quieres, tu forma. Es complicado. A nivel de resultados lógicamente ha habido de todo, unos quizás sorprendentes, pero nos ha servido para tomar conclusiones, coger también aspectos a mejorar que para eso están las pretemporadas y cuando realmente valen los puntos es en la primera jornada de liga y donde se toman conclusiones y donde se cogen medidas. Creo que en líneas generales bien porque estoy contento con los futbolistas. Es cierto que no hemos podido contar en todos los partidos, en todas las fases, con todos los futbolistas por diferentes motivos, ha habido contratiempos, sobre todo lesiones fortuitas. En la primera jornada a Paco López se le sale el hombro, llevábamos dos sesiones de entrenamiento y ha estado tres semanas parado, en el primer partido de pretemporada Míchel González se fisura la costilla, tres semanas parado. Eso te lastra, pero al final son situaciones normales dentro de una pretemporada, pero que te hace no tener a todos y ver lo que te gustaría, pero bien, contento porque al final para lo importante se están recuperando todos, eso es la idea y de lo que se trata.

¿Tanta renovación de plantilla a qué se ha debido?

Al final los futbolistas, lógicamente, tienen sus aspiraciones. El presupuesto por nuestra parte se ha reducido considerablemente, por lo tanto a algunos futbolistas si se le ofreció renovar muchos casos era a la baja por la situación del club, no por su rendimiento, ni mucho menos, ni porque no nos gustase. A mí me hubiese gustado que un porcentaje más alto de futbolistas hubiesen renovando y lo saben, pero al final esto es la oferta y la demanda. También si los futbolistas tienen ofertas de otros clubes donde la cuantía económica es mayor lógicamente se marchan y es más que entendible, así que nosotros no hemos tenido que adaptar a la situación real, a lo que teníamos y creo que Gabi Belmonte, el director deportivo, ha conseguido confeccionar una plantilla muy equilibrada donde creo que se puede hasta doblar o triplicar posiciones por puesto y eso también para una entrenador es importante, a pesar también de que al final nos falta, tenemos un número de dieciocho futbolistas, sí que es cierto que este año tenemos un filial, pero si incorporamos a dos futbolistas más quizás nos quedamos en veinte que es un número donde queríamos llegar y bien, contento porque han venido futbolistas que nosotros queríamos que viniese.

¿Qué le falta por llegar a su equipo?

Ahora mismo hay dieciséis futbolistas sénior, dos sub-23, para completar el número veinte que es el número que pretendemos podríamos incorporar un par de futbolistas sub-23 más. También, por suerte, tenemos un filial ahí que nos sirve de apoyo. Están entrenando, durante la pretemporada han pasado bastantes chavales del filial para echar una mano y actualmente siguen entrenando dos o tres futbolistas con nosotros que son una opción más dentro de qué es lo que pretende también el club, una visión de futuro y a nivel de incorporar podemos incorporar dos opciones más por qué no.

"Nuestro primer objetivo es entrar en el play off"

¿Cuál es el objetivo para este curso después de haber disputado el play off la temporada pasada?

El comienzo es ilusionante porque todos los comienzos siempre son ilusionantes, luego al final la competición, la propia categoría, te va poniendo en tu lugar. Lo del año pasado queda ahí, está ahí, creo que desde que cogimos el equipo hicimos una trayectoria muy buena, llegamos al play off y además llegamos en el mejor momento, creo que se nos quedó corto, yo creo que merecíamos más, pero la realidad fue la que fue y este año igual. Hay mínimo cinco o seis equipos que han hecho un esfuerzo económico importante, eso quiere decir que quieren también arriba, ascender solo puede ascender uno como es el campeón, por lo tanto hay cuatro equipos más que van a jugar un play off. Nuestro primer objetivo es entrar en el play off, ojalá ser el primero, entonces ascendemos directamente, pero como eso sabemos que es nada más que uno no frustrarnos, seguir trabajando e intentar ese ansiado ascenso que será más adelante, pero por otro camino más largo. Repito, ojalá ser el primero, pero ni mucho menos me voy a poner ese objetivo, otros lo están haciendo, pero cada uno sabe lo que hace. Yo sí sé lo que es esto, yo sí sé lo que es esta categoría, sé lo difícil que es y sé lo complicado. También sé lo que han fichado otros equipos, por lo tanto nosotros con la humildad que no puede ser de otra manera vamos a ir partido a partido, paso a paso y vamos a ver dónde nos ponen.

¿Qué aprendizaje saca de la experiencia del pasado curso?

La lectura más importante es que el objetivo se cumple en el mes de mayo o en el mes de junio. Yo no he visto ningún equipo ni ascender en el mes de septiembre, ni descender en el mes de enero. Los objetivos se van cumpliendo, se van marcando a razón que va avanzando la temporada, tiene que haber una humildad que te permita trabajar con todo, con los pies en el suelo, donde lógicamente nunca vamos a rechazar la victoria, vamos a ir a ganar cada partido, pero sabiendo que enfrente existen unos rivales que en la categoría existe esa fuerza, digamos. La categoría tiene esa competitividad que nos hace que en algunos sitios va a ser difícil sacar puntos o incluso en nuestra casa. Ese paso a paso, ese partido a partido, ir sumando e ir sumando ahí es donde nos va posicionando. Esa es la lectura que podemos extraer del año pasado, no vender la piel del oso, sino que nosotros tenemos que ir con los pies en el suelo, tenemos que ser humildes y lógicamente tenemos capacidad para ir a cada partido a ganar, pero para ganar un partido en esta categoría hay que sudar mucho, sufrir mucho y estar bien. Eso es lo que tenemos que conseguir y a partir de ahí vamos a ver dónde poco a poco nos vamos encontrando.

¿Cogiendo en esta ocasión al equipo desde la pretemporada ha cambiado algo la forma de trabajar con este Atlético Pulpileño?

Mi forma de ser, mi forma de entender el fútbol es la misma llegue en noviembre, en diciembre o en enero. Sí que es cierto que cuando llegas en un determinado momento hay unas necesidades. El año pasado llegamos en mitad de una competición donde ese adquirir del que hemos hablado antes de conocimientos o, al menos, de lo que quiere el entrenador de ti por medio del futbolista debe ser un proceso más rápido porque estamos en mitad de una competición. Entontes ese proceso se debe hacer más ágil porque hay puntos en juegos. Aquí tenemos un periodo de preparación en el que más fácil un poco equivocarte como decía de estos partidos de pretemporada que no han salido como a nosotros nos gustase, pero al final uno tiene una idea, una filosofía, una forma de entender esto, un ADN que lo caracteriza y el mío es el trabajo, es la intensidad y esté donde esté, la posición en la que esté o un poco en el mes que llegue va a seguir siendo la misma. En eso estamos, intentando que los futbolistas adquieran lo que nosotros les pedimos y sobre todo la forma en la que entendemos esto del fútbol.

Juanjo Asensio "A nivel de potencial han desaparecido dos equipos, pero han venido dos o tres con un potencial económico que el año pasado no estaban y este año lo tienen".

¿Cómo ve este grupo XIII en el que en esta temporada no hay ningún recién descendido y el pasado curso ascendieron dos de sus equipos?

Lo veo igual, sobre todo más que nada porque unos años están unos equipos, este año han ascendido dos equipos del grupo. ¿Eso qué quiere decir? A nivel de potencial han desaparecido dos equipos, pero han venido dos o tres con un potencial económico que el año pasado no estaban y este año lo tienen, por lo tanto tienen plantillas y futbolistas mejores de las que tenían el año pasado, por lo tanto suben el nivel. Luego que asciendan dos equipos del mismo grupo dice mucho porque al final el campeón asciende por decreto independientemente del grupo que sea, pero cuando ya se mete en el bombo todos contra todos, que ascienda un segundo equipo de tu grupo quiere decir que había nivel. En el grupo IX si ascendió un segundo equipo había nivel y en el grupo XIII si ascendió otro segundo equipo había nivel porque ya se juega a eliminatoria libre con toda España. Este año hay futbolistas muy importantes y plantillas muy importantes en este grupo de Tercera RFEF que ya te digo que en cualquier grupo de Tercera RFEF serían importantes y además también ya no de Tercera RFEF, hay futbolistas de Segunda RFEF, caso de equipos como el Cieza mismo, Andrés Carrasco viene de Primera RFEF del Real Murcia o Edu Luna hace dos años en el Castellón. El nivel sigue siendo el mismo, la exigencia sigue siendo la misma, los equipos quieren seguir ascendiendo, la dificultad es la misma año tras año.

¿Qué le parece el calendario abriendo la competición ante un recién ascendido como el Balsicas Atlético?

Vamos a Balsicas en la primera jornada, jugamos de visitante, es un equipo recién ascendido que lleva muchos años sin estar en la categoría, está con muchas ganas, eso quiere decir que van a ir con la espada en alto y donde vamos a tener que disputar un partido muy complicado en el que si queremos sacar los tres puntos hay que poner mucho. A mí si soy sincero me da igual, tú no sabes cuando va a llegar al rival en mejor momento, en peor momento. La segunda jornada recibimos a la Minera que es uno de los equipos que más esfuerzo económico ha hecho esta temporada, por lo tanto con futbolistas muy importantes. Quiere decir que yo me planteo esto como he dicho antes, partido a partido, día a día, no pienso más allá del Balsicas Atlético. No sé contra quien jugamos en la tercera jornada, quiero vivir la semana del Balsicas Atlético y luego a partir de ahí tenemos otra semana de trabajo importante con la Minera. Cada semana tiene su complejidad y el calendario al final juegan todos contra todos. Cuando llegue a final de temporada nos hemos enfrentado todos, aunque en qué situación llega cada uno eso no lo podemos elegir, por lo tanto, el que nos vaya poniendo los vamos a intentar ir solventando y a ver qué tal.

Un sueño cumplido y otro por cumplir.

Un sueño cumplido, por ejemplo, puede ser la temporada pasada donde cogemos al equipo en el puesto catorce o trece, donde el play off quedaba lejos y nuestro objetivo era jugar el play off y soñar con el ascenso. Jugamos el play off y soñamos con el ascenso, no lo conseguimos. Por cumplir sobre todo que este año sea un año bonito, no hablamos de objetivos porque los objetivos te lo van marcando la temporada. Pero quiero que sea un año bonito, un año en el que hagamos un grupo bueno, que creo que lo hemos hecho, que la plantilla, la gente, la afición y todo el club disfrute con nosotros y nosotros con ellos. Al final cuando los años son buenos las inercias y las trayectorias suelen ser buenas. Empezar a disfrutar, pero desde la jornada uno, al final si llegas a la jornada 30 los objetivos se consiguen en mayo o en junio, pero si empiezo a trabajar desde el 10 de septiembre. Vamos a ir madurando el objetivo, madurando lo que queremos y ese es mi objetivo, hacer algo bonito y que nos dé lugar al final de temporada a estar en una situación también bonita para disfrutar.