Juanjo Asensio: "Cuando yo llegué, el playoff se veía muy lejos"

Después de bajar a Tercera RFEF, el Atlético Pulpileño no comenzó el curso de la mejor manera. En la jornada undécima ocupaba el puesto décimo, con apenas tres triunfos; con once puntos, veía las eliminatorias por el ascenso a cuatro unidades, la misma distancia que el descenso. Llegó Juanjo Asensio y reflotó al conjunto almeriense, que desde entonces ha protagonizado, tras el Águilas, los mejores números del grupo XIII: sólo la entidad presidida por Alfonso García ha ganado más, perdido menos, anotado más, encajado menos y sumado más puntos que los almerienses, que a falta de una jornada han certificado la presencia en su cuarta promoción en las seis últimas temporadas.

- Decía hace un mes que era clave canalizar las emociones en este tramo final. Parece que su equipo lo ha hecho de manera sobresaliente.

Hemos llegado en un momento bueno. Llevamos diez partidos consecutivos sin perder, con cuatro victorias consecutivas. Los futbolistas, no sólo a nivel táctico y físico, han sido fuertes mentalmente, muy responsables, muy profesionales y capaces de asimilar la situación. Han dado un golpe encima de la mesa para lograr esa clasificación.

- Las promociones no son flor de un día por Pulpí. Desde la experiencia, ¿qué hay que focalizar y qué evitar en las eliminatorias por el ascenso?

Lo más importante es seguir dándole continuidad a la dinámica positiva que tenemos. Al final competimos contra otros muy buenos equipos como nosotros, de Tercera División. Hay que intentar hacer en esos partidos lo que hemos mostrando, además de minimizar riesgos y errores. Hay que ir paso a paso y minuto a minuto. Hay que pasar tres eliminatorias contra otros equipos similares. Es muy importante darle continuidad a lo bueno que estamos haciendo. Así vamos a tener muchas posibilidades.

- Cuatro victorias consecutivas, seis en las últimas siete jornadas y diez partidos invictos. ¿Dónde está la clave para esta racha?

Hemos trabajado muy bien y también hay que hacerle ver a los futbolistas que vean sus capacidades. Tenemos buenos futbolistas, que han visto que lo son. Si algunos han jugado en categorías superiores es por algo. Eso hay que reflejarlo domingo a domingo. Se han puesto el mono de trabajo y con esos condicionantes, hemos sacado esos números que dices.

- No pueden llegar en mejor forma al momento decisivo de la temporada.

Vamos bien, pero también te digo que un playoff se gana o se pierde por pequeños detalles. Llegar bien ayuda mucho, estás más cerca de que te vaya bien. Pero si la concentración e intensidad no es máxima, se te puede ir en pequeños detalles.

- ¿Buscará esta semana dar minutos a los que menos juegan o irá con todo para asaltar la cuarta posición?

Tenemos una plantilla corta y está participando todo el mundo. A día de hoy tenemos 17 futbolistas disponibles, ni para rellenar una convocatoria. Algún juvenil disfrutará de este playoff. A lo largo de la temporada hemos utilizado a todos, que están siendo importantes. Vamos a cuidar a los futbolistas con tarjeta para que lleguen limpios al playoff, no queremos correr el riesgo. Queremos la cuarta plaza.

- ¿A qué rival prefiere para la primera eliminatoria?

No es por mojarme o no, pero si soy sincero, somos cuatro rivales que nos conocemos muy bien, con un nivel similar. Los cuatro lo hemos merecido y tenemos las mismas posibilidades de pasar la eliminatoria. Ningún rival nos viene ni mejor ni peor. Queremos ser cuartos y si lo logramos, nos tocará el tercero.

- Han conseguido más puntos fuera de casa que en el San Miguel. ¿Tan importante será jugar el partido de vuelta como local?

El Rubial ha sido el único desplazamiento en el que hemos perdido. El resto ha sido dos empates y todo lo demás, victorias [desde su llegada al banquillo]. No es por cuestión de jugar en casa o fuera. El año pasado muchas eliminatorias acabaron en prórroga y, excepto en la última, no hay penaltis y pasa el mejor clasificado. Por eso, si somos cuartos, en un hipotético cruce con un quinto, nos valdría el empate. Si somos quintos, el empate no nos favorece con ninguno. Creo que el año pasado ascendieron todos los segundos, excepto un quinto.

- Este año se han recuperado las eliminatorias a doble vuelta, lejos de ese partido único en campo neutral. ¿Cómo lo valora?

Lo veo importante y el aficionado al fútbol lo merecía, sobre todo, en esas ciudades que tienen el sentimiento por el equipo de su ciudad o pueblo. La sede neutral quedaba algo descafeinada. Ahora el futbolista tiene el premio delante de su afición, sólo cuatro equipos pueden jugar el playoff. Es una decisión más que acertada.

- A los profesionales del fútbol no les gusta el término 'fracaso'. ¿Sería una decepción no ascender?

Qué va, para nada. Para nosotros ya es un mérito clasificarnos. Cuando yo llegué, el playoff se veía muy lejos, ha sido un éxito. Tenemos la exigencia máxima. El primero que quiere ascender soy yo, también los futbolistas. Pero si no sucediese, porque es muy difícil al haber sólo nueve plazas de ascenso [para 72 equipos], no sería un fracaso ni decepción. Hemos mejorado, vamos a disfrutar y tenemos las mismas posibilidades que el resto. Si no ascendemos, estaremos orgullosos de lo que hemos hecho.