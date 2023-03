Juan Asensio: "Será clave canalizar bien las emociones"

El fútbol es la vida de Juan Asensio (1985, Águilas). Pasó diez temporadas en El Rubial, cuando el presidente era Alfonso García padre. "El equipo de esta temporada ha hecho un esfuerzo importante. La gente estaba algo decaída tras el descenso del año pasado. Me alegro porque deportivamente se merecen este premio del ascenso. Como aguileño, me da satisfacción todo lo bueno que le pase al Águilas", comenta en uno de sus recesos que tiene en su tienda de Atmósfera Sport, en la localidad aguileña. Centrado en el Atlético Pulpileño, adonde aterrizó en noviembre, y a falta de cinco jornadas para el final, confía en que su equipo mantenga la actual posición para disputar la promoción de ascenso a Segunda Federación.

- ¿Cómo se lleva eso de que algunos jugadores sean casi de la edad del entrenador?

Me gusta, me hace sentirme en activo, como si fuese futbolista. Es importante tener futbolistas de ese calibre, edad y experiencia. Están comprometidos con el club, equipo y conmigo. Me gustaría tener más jugadores así, si te soy sincero.

- Encadenan seis jornadas invictos. ¿Es el mejor momento de la temporada?

El mejor momento de la temporada fue cuando llegamos. Cogimos al equipo undécimo y enganchamos cuatro victorias consecutivas, yéndonos a navidad en promoción. El parón no nos vino bien porque teníamos buena inercia. Ahora son seis jornadas consecutivas sin perder, pero dos victorias y cuatro empates. En la liga de tres puntos, uno te sabe casi a derrota, pero no perder es importante. La mejor racha fue la otra.

- Los entrenadores siempre hablan de la importancia del trabajo de pretemporada. ¿Es tan difícil coger al equipo en mitad de la temporada y no en verano?

Me encontré al equipo muy trabajado tanto en el aspecto físico como en el táctico por parte del otro entrenador. Si coges un equipo en pretemporada, ayudas a confeccionar el equipo, eligiendo qué jugadores quieres, qué perfil buscas. A mitad de curso ya te encuentras el equipo confeccionado. Por lo demás, hablamos de profesionales, tanto cuerpo técnico como futbolistas, que trabajan de manera espectacular cada día.

- ¿En qué ha mejorado el Atlético Pulpileño desde noviembre a esta parte?

Por ética no me gusta hablar de la anterior época. Desde el minuto uno hemos mejorado resultados, que es de lo que se trataba. El objetivo era el ascenso y estamos cada vez más cerca. En cuanto a sensaciones, había algo de ansiedad y nervios por la situación. Hemos trabajado el aspecto psicológico en el día a día. Ahí hemos hecho un gran trabajo a pesar de tener nuestras carencias lógicas. A nivel deportivo el trabajo se ha visto reforzado con los puntos.

- ¿Cómo se trabaja esa parte psicológica?

Hablando con los futbolistas y estando cerca de ellos, aportándole confianza. Cambiar la mentalidad lleva tiempo y no es fácil.

- De San Miguel se han escapado puntos en ocho de los doce encuentros. ¿Es la asignatura pendiente?

Sí, en casa no hemos estado a la altura de nuestra gente. De las tres derrotas recibidas desde que estoy yo, dos han sido en casa. No estoy contento en ese aspecto. Pulpí está volcada con nosotros, la afición cree mucho en el equipo y no hemos estado a la altura de ella. Quedan cinco partidos, de los cuales tres son como locales. Tenemos que sacar los nueve puntos en San Miguel si queremos mantener la posición de privilegio.

- ¿Cuál puede ser la clave principal para mantener el puesto de promoción?

Canalizar bien las emociones e intensidad. A falta de cinco jornadas, no van a influir ni el aspecto físico ni el táctico. Los equipos ya están como están. El que mejor maneje los nervios y la situación de estrés se va a llevar la posición de playoff.

- ¿Cuánto de importante es el ascenso para Pulpí?

Como para cualquier ciudad, es importante tener el equipo en una categoría superior. También significaría refrendar el trabajo que lleva haciendo el club con esta directiva, presidente, director deportivo, contando con el apoyo de la afición y del tejido empresarial. Sería poner el colofón a esos esfuerzos, viéndolo refrendado con un éxito deportivo.

- ¿Sería un fracaso no meterse entre los cinco primeros?

No me gusta esa palabra en el deporte, con gente dando lo máximo de sí, pero sí que sería una desilusión. Hay una plantilla interesante para meternos entre los cinco primeros. Vamos a luchar con equipos que a priori también hicieron esfuerzos en verano para confeccionar plantillas similares a la nuestra. Habrá algunos que se queden fuera. Ahora dependemos de nosotros mismos y es la ilusión que tenemos.

- Hay 420 equipos entre las cinco primeras categorías en España. Sólo cuatro, de tres clubes, son de la provincia almeriense. ¿Qué falla?

Hacer un análisis global ahora sería un poco gratuito, habría que entrar un poco más en profundidad. En Almería hay grandes clubes y futbolistas, chavales a los que quizás no se le está dando la oportunidad que merecen. No sé si el apoyo es el correcto. Es significativo el dato que has dado, pero analizar eso es complicado. Trabajar desde la base es fundamental para que se den frutos en el primer equipo. En Almería hay muy buena cantera, el mejor ejemplo es que el juvenil de División de Honor del Almería ha llegado a la final de la Copa del Rey. Eso es un espectáculo. Nunca se había dado y no sé cuándo va a repetirse. El hito de estos chavales pone en alza el valor del fútbol almeriense.