Aarón Romero: "Cuando un equipo gana en un derbi esa victoria parece que sabe doble"

El 30 de mayo de 2021 es una fecha que Aarón Romero (15-06-1999, Castellón) difícilmente olvidará alguna vez. Aquel día, el hoy capitán del Almería B, debutó en Segunda División con el que había sido el equipo de toda la vida, el Castellón, en la última jornada frente al Málaga en La Rosaleda, el mismo estadio en el que los blanquinegros meses habían logrado ascender a la categoría de plata después de muchos años de penurias. Un momento que supuso "una alegría muy grande", tal como lo relata el defensa: "En Castellón prácticamente el 95% de la población es del Castellón y pensar en todos los amigos que año tras año han estado yéndome a ver con el filial, a mi padre y a mi madre que me han llevado a entrenar tres o cuatro días a la semana desde que tenía diez años. Pensar en todo el esfuerzo que han hecho ellos por mí y devolvérselo en forma de agradecimiento en el campo

Pero a veces las cosas no salen como uno tiene planeado y después de quince años vistiendo la elástica del equipo de su tierra durante el pasado mes de enero tomó la decisión de dar un giro en su vida y cambiar la que es su casa por Almería, donde ya uno de los referentes en el filial rojiblanco que dirige Alberto Lasarte. Una decisión que ni mucho menos fue fácil. "Quince años llevaba en el Castellón, pasé por todas las categorías inferiores hasta debutar en Segunda División con el Castellón y al año siguiente consolidarme en la primera plantilla, así que fue un paso duro, pero siempre llevo al Castellón en mi corazón, soy de Castellón, soy del Castellón, soy socio del Castellón, ese sentimiento siempre se lleva dentro", explica quien lleva a su tierra siempre presente. La situación la recuerda de la siguiente manera: "Las cosas allí a nivel personal no me estaban yendo muy bien decidí dar un paso al lado, dejar mi casa y venir aquí porque mi representante, Jonathan, se lleva aquí muy bien con la gente, con Joao, con toda la dirección deportiva y tal y me dijeron que era una buena oportunidad de mostrarme de venir aquí, conocía a Óscar Fernández también y era una buena oportunidad de venir aquí, jugar y mostrarme".

Aarón Romero "Siempre llevo al Castellón en mi corazón, soy de Castellón, soy del Castellón, soy socio del Castellón, ese sentimiento siempre se lleva dentro"

No obstante, con el derbi ante el Poli El Ejido del próximo domingo en el horizonte, uno de los portadores del brazalete en el filial toma la palabra para analizar con Diario de Almería la visita al conjunto entrenado por José Heredia. Aunque en un primer momento señala que lo afrontan "como un partido más de Liga", Aarón Romero no duda en afirmar que "cuando un equipo gana en un derbi esa victoria parece que sabe doble, siempre está ese plus, hay mucha gente pendiente, tenemos que dar nuestra mejor versión".

Además, su rival no llega en su mejor momento, no conoce el triunfo todavía, si bien es de la creencia que "tarde o temprano la victoria les va a llegar". En esta línea, Romero asegura que tienen que "tener esa precaución de decir que es un equipo que va a ir creciendo a lo largo de la Liga, tiene buenos jugadores y en su campo es difícil ganar allí".

Aunque se trata de un partido clave, la negativa situación que atraviesa el primer equipo rojiblanco también está afectando al filial, puesto que durante la última semana no ha podido contar con su entrenador, Alberto Lasarte, al coger de manera interina el testigo de Vicente Moreno tras la salida del técnico valenciano. "Estamos en un filial, sabemos que esto puede pasar y tenemos que estar contentos por él porque es una oportunidad muy buena para nuestro cuerpo técnico", explica el defensa castellonense del Almería B. "Lo estamos llevando muy bien el equipo, la plantilla está entrenando muy bien y apenas está notando su ausencia", comenta al respecto el capitán del filial de la entidad almeriense. Asimismo, el lateral castellonense demuestra ser una persona de las que se moja, dando un uno a tres como su porra para el derbi almeriense que disputará este domingo desde las 18:00 horas frente al Poli El Ejido en Santo Domingo.

Un encuentro en el que los rojiblancos tratarán de resarcirse de la primera derrota de la temporada que sufrieron el pasado domingo cuando visitó el Anexo el líder de este grupo IX de Tercera RFEF, el Juventud de Torremolinos. "Nos enfrentamos al líder, sabíamos qué nos iba a hacer y qué no nos iba a hacer y es un golpe de realidad, ahora tenemos un nuevo partido este domingo para resarcirnos y poder conseguir una nueva victoria", son las palabras de uno de los pesos pesados en el vestuario del conjunto almeriense. Igualmente, Aarón considera que será "clave estar concentrados, no cometer errores porque prácticamente este fin de semana tres de los cuatro goles vienen de errores nuestros, unión del equipo", añadiendo que "si todas esas cosas van de la mano todo es más fácil".

Un duro palo, pero que ni mucho menos baja los ánimos de los pupilos de Lasarte, quienes tienen claro que quieren vivir un gran año. "Si se puede ascender directamente, que es muy difícil en estas ligas, se puede, pero el objetivo claro es hacer play off, meternos arriba, estar lo más arriba posible e ir sumando de tres puntos en tres puntos", declara Aarón Romero durante su charla con Diario de Almería en el campo de La Vega de Acá donde se suele ejercitar el filial de la UD Almería.

Si todo futbolista siempre se ha imaginado alguna vez tocando la élite del considerado por muchos deporte rey, Aarón Romero no podía ser menos. Así, preguntado por un sueño por cumplir no duda ni un segundo en su respuesta: "Debutar con el Almería, sería un sueño perfecto para mí". Más aún después de cumplir el de "llegar a meter un gol en Castalia", el cual se produjo en dos temporadas atrás en la visita del Cornellá a Castellón.