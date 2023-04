La endeblez defensiva, una tónica constante

"Es una tónica de todo el año: somos un equipo que tenemos problemas en defensa. Siempre marcamos, pero nos cuesta tener un grado de contundencia continuada". Hasta el propio Rubi, con su faceta más optimista, reconocía tras la derrota ante el Athletic (1-2) los problemas defensivos de su equipo, que prácticamente semana sí y semana también muestra unos desajustes impropios de equipo de la máxima categoría, como se pudo comprobar en la acción del gol de De Marcos, un saque de banda del rival que supuso el 2-0. El técnico catalán tampoco echaba balones fueras para referirse a esa acción, reconociendo que habían "estado muy blandos, es un saque de banda y se nos meten hasta dentro, sin central, sin lateral, el extremo sin seguir al que entra...".

El Almería es, con 52 tantos, el segundo equipo que más goles encaja del campeonato, por los 57 del Elche. Los rojiblancos, que sólo han dejado su puerta a cero frente al Getafe y Barcelona, no arreglan los guarismos tampoco en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde han recibido 21 tantos, siendo superados sólo en ese sentido por el Espanyol y Elche, con 25 ambos. Los números no engañan si bien es verdad que incluso más que los mismos puede preocupar esa falta de solidez defensiva, mostrada este mismo sábado, con el reflejo más caro de ese tanto de De Marcos, en la que el rival mostró un punto mayor de agresividad e intensidad, algo que no se puede permitir un equipo al medirse a otro teóricamente superior.

80% del total de partidos De las 30 jornadas, hasta en 24 el Almería ha llegado vivo hasta el final

Rubi ha probado con diferentes dibujos y piezas, utilizando tres y dos centrales, con uno o dos mediocentros, con laterales, carrileros, extremos... Pero no ha terminado de dar con la tecla para dotar de mayor solvencia a su equipo, que presenta errores estructurales más allá de fallos coyunturales como el cometido por Fernando en el primer gol del Athletic. No sólo sufre el conjunto almeriense en jugadas más elaboradas por la superioridad técnica del rival, sino en acciones como la del saque de banda ejecutado por De Marcos y finalizado a gol por él mismo, situación del juego que ya costó un gol ante el Cádiz.

Eso sí, si por algo se caracteriza este Almería es por resistir de pie por muchos golpes que le den. A pesar de que el Athletic estaba siendo superior —y sin la necesidad de meter una marcha más—, estando más cerca el 0-3 que el 1-2, y a pesar de que no daba la sensación de que el conjunto de Rubi pudiese meterse en el partido, la UDA terminó teniendo sus opciones de pescar un punto. Como ya ocurriese frente al Celta con el gol de Eguaras y ante el Cádiz, con el de Melero, el Almería volvió a anotar en el tiempo de prolongación, esta vez, por mediación de Centelles, que hizo su primer gol en el fútbol profesional, para meterse en el partido y buscar la igualada en la última jugada.

De las 30 jornadas ligueras, hasta en 24 el Almería ha llegado vivo hasta el final. La media docena de encuentros en los que el cuadro indálico ha perdido por más de un gol de diferencia son el 4-0 en Bilbao, el 2-0 ante el Barcelona, el 0-2 frente a la Real Sociedad, el 2-0 en Vallecas, el 6-2 en Montilivi y el 0-2 con el Villarreal.