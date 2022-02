"El escudo de Unicaja Almería pesa, estamos hechos para ganar títulos"

Unicaja Almería ya está enfocado en su primer torneo, la Copa del Rey que se disputará este fin de semana en Canarias. El conjunto ahorrador ha remotado este miércoles las comparecencias de prensa presenciales para presentar esta competición. El presidente, Antonio Rodríguez, el entrenador Manolo Berenguel, y el capitán Marlon Palharini, hablaron de la posibilida de conseguir un nuevo título para las vitrinas almerienses.

En un primer momento, Antonio Rodríguez tomó la palabra para hablar sobre el momento de su equipo. "Está siendo un trabajo brillante como lo demuestra que acabáramos líderes la primera vuelta y lo hayamos recuperado antes de la Copa del Rey. Hemos demostrado capacidad de sacrificio y trabajo para sobreponernos a los aplazamientos frutos de la COVID".

El presidente es claro, no quiere meter presión a sus jugadores aunque sabe que el caramelo de ganar un nuevo título es sabroso. "A Canarias vamos con la convicción de que podemos ganar y con la humildad de que sabemos que tenemos que darlo todo, que si no nos podemos quedar fuera. Va a ser un torneo espectacular y muy igualado. Nos fijamos un objetivo de mínimos, que es disputar nuestra vigesimoprimera final número. Llevamos once copas. Fue nuestro primer gran título y precisamente en Canarias ganamos nuestra primera. Once Superligas, siete Superocopas y once Copas, buscamos nuestro trigésimo título".

Muchos de esos títulos precisamente los levantó Manolo Berenguel como jugador. Como entrenador también ha contribuido a ello y ahora espera comenzar otra época exitosa. El míster ve a Unicaja en buen momento para disputar este torneo. "Venimos en buena dinámica. Después de las vacaciones de Navidad tuvimos un pequeño bajón, la falta de competición nos mermó, pero ahora estamos en línea ascendente. El escenario es maravilloso, el favorito es Guaguas. Hay quien piensa que somos favoritos por nuestra forma de jugar, yo lo pienso, pero hay que demostrarlo".

"Tengo un equipo de expertos, podrían competir solos. Es un gusto verlos entrenar, jugar. En este torneo hay que demostrarlo, nos podemos quedar fuera a las primeras de cambio y vamos con los pies en el suelo. Boiro es un rival dificilísimo, pero si mantenemos nuestro nivel, tenemos muchas posibilidades", apunta el técnico almeriense que ve a la plantilla muy concienciada para competir en tierras canarias: "Ahora mismo tenemos la suerte de no tener ninguna baja, más allá de algunas molestias. Estamos al cien por cien y en función de cómo vaya la competición, iremos tirando de los titulares o de los menos participativos. Por otro lado, si hay momento en los que podemos dar descansos, por supuesto que lo haré.

Complicados horarios Unicaja Almería debuta el viernes ante Boiro a las 21:00 (hora peninsular) ante Boiro. De ganar, su semifinal sería la segunda a disputar el sábado a las 21:30. Para la gran final tendría apenas doce horas de descanso, puesto que su partido no va a terminar antes de las 23:00 del sábado y el domingo por la mañana se jugaría a las 12:00 ó 12:30, dependiendo de las televisiones. Un duro sprint para que los ahorradores ganen el título.

Finalmente, fue el capitán Palharini el encargado de cerrar la comparecencia. "Como capitán, el compromiso de este equipo con la Copa va a ser cien por cien. Estamos muy ilusionado, llegamos en un momento de forma idóneo para pelear por el torneo. Estamos con mucha motivación, con mucha ilusión", como quedó demostrado el pasado fin de semana en Los Planos: "El equipo demostró ante Teruel un nivel de juego muy alto. Teníamos ese objetivo, el de demostrar que estábamos listo para la Copa y la hemos superado con creces, con un juego contundente. Eso nos aporta confianza, motivación e iremos a Canarias con todas nuestras armas".

El brasileño manda el mensaje de que Unicaja está hecho para disputar este tipo de torneos y que la afición tiene que estar segura de que se van a dejar hasta la última gota de sudor. "Llevar en escudo de Unicaja pesa, somos un equipo histórico y siempre llevamos una presión añadida. Cada uno tiene su manera de llevarlo, pero somos un equipo confeccionado para ganar títulos. Aquí el favorito es Guaguas, nosotros vamos partido a partido. Sólo pensamos en Boiro y a partir de ahí, iremos quemando etapas".

Viernes Boiro 21 h.

Sábado 21.30

Domingo 12 ó 12.30